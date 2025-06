Ainda em 2025

Rede de joalherias vai abrir novo centro de distribuição no ES

Vivara anuncia que vai inaugurar unidade no Espírito Santo no segundo semestre, após conseguir benefícios fiscais

A Vivara, maior rede de joalherias da América Latina, vai abrir um novo centro de distribuição (CD) no Espírito Santo . A previsão é que o novo galpão comece a funcionar no segundo semestre deste ano. >

O CD será instalado no Serra Park, condomínio logístico na Serra . E só a primeira remessa da atacadista no Estado está estimada em R$ 22 milhões em produtos.>

A empresa informou ainda, no comunicado assinado por Elias Leal, diretor financeiro e de relações com investidores, que conseguiu na última segunda-feira (2) o direito de usufruir de incentivos fiscais via Compete-ES. >

No Espírito Santo, a Vivara conta com lojas em Vitória, Vila Velha e Serra. A empresa tem no radar a expansão do número de lojas em todo o país, conforme informações na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025. A expectativa é de abertura de 40 a 50 novas lojas. >