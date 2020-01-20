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Ações fiscais

Receita estadual recuperou R$ 4,2 bilhões em operações em 2019 no ES

Com mais de 2.880 ações no ano, auditores tiveram recuperação de 95,5% mais de recursos públicos do que em 2018

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 16:31
Agência da Receita estadual do Espírito Santo Crédito: Arquivo
As ações ficais da Receita do Estado do Espírito Santo recuperaram 95,5% mais de recursos públicos em 2019 em relação a 2018. Foram R$ 2,2 bilhões contra R$ 4,2 bilhões no ano passado. 
As operações pontuais (realizadas quando são constatadas inconsistências objetivas em algum estabelecimento) passaram de 1.673 para 2.881, recuperando para o erário público R$ 3,082 bilhões. Em 2018, foi retornado aos cofres do Estado R$ 1,25 bilhão nessas ações de fiscalização corriqueiras. As informações são do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo (Sindifiscal). 

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Já as operações especiais de combate à sonegação fiscal foram 31 em 2019. Entre elas, está a Operação Verão, que fiscalizou a venda irregular de cerveja, entre outras coisas. Em 2018, foram 20. O aumento no número de ações fez o volume de recursos públicos recuperados saltar de R$ 464 mil para R$ 8 milhões.
As atuações no trânsito, feitas normalmente em parceria com Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal para apurar a regularidade de cargas, subiu de 32 em 2018 para 80 em 2019, arrecadando R$ 2,4 milhões no ano passado contra R$ 1,76 milhão no ano anterior.
Os Auditores Fiscais da Receita do Espírito Santo são responsáveis por apurar o cumprimento de obrigações relativas ao ICMS, IPVA e ITCMD.

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