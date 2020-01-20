Receita estadual recuperou R$ 4,2 bilhões em operações em 2019 no ES

Agência da Receita estadual do Espírito Santo Crédito: Arquivo

As ações ficais da Receita do Estado do Espírito Santo recuperaram 95,5% mais de recursos públicos em 2019 em relação a 2018. Foram R$ 2,2 bilhões contra R$ 4,2 bilhões no ano passado.

As operações pontuais (realizadas quando são constatadas inconsistências objetivas em algum estabelecimento) passaram de 1.673 para 2.881, recuperando para o erário público R$ 3,082 bilhões. Em 2018, foi retornado aos cofres do Estado R$ 1,25 bilhão nessas ações de fiscalização corriqueiras. As informações são do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo (Sindifiscal).

Já as operações especiais de combate à sonegação fiscal foram 31 em 2019. Entre elas, está a Operação Verão, que fiscalizou a venda irregular de cerveja , entre outras coisas. Em 2018, foram 20. O aumento no número de ações fez o volume de recursos públicos recuperados saltar de R$ 464 mil para R$ 8 milhões.

As atuações no trânsito, feitas normalmente em parceria com Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal para apurar a regularidade de cargas, subiu de 32 em 2018 para 80 em 2019, arrecadando R$ 2,4 milhões no ano passado contra R$ 1,76 milhão no ano anterior.