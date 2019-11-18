Receita paga sexto lote de restituição do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Receita Federal paga nesta segunda-feira (18) o sexto lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) de 2019.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146.

Na consulta à página da Receita, pelo serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização por meio de uma declaração retificadora.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o formulário eletrônico Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

O sexto lote do IRPF de 2019 restituirá 1,36 milhão de contribuintes, totalizando o valor de R$ 2,1 bilhões.

Desse total, R$ 207,2 milhões serão destinados a contribuintes idosos ou com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, além de professores.