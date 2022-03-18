Reajuste da Petrobras pode fazer preço do gás encanado dobrar no ES

O preço do gás encanado pode acumular alta de 60% no país até agosto caso o valor do barril de petróleo se mantenha na casa dos US$ 100. Entretanto, no Espírito Santo , a situação pode ser ainda mais grave. Por conta de questões específicas envolvendo o contrato para fornecimento do insumo pela Petrobras , esse aumento pode ser maior que 100%. Isto é, o preço do produto pode chegar a dobrar em território capixaba.

A informação é do jornal O Globo. Os contratos de reajustes são trimestrais, sendo que o próximo ocorre em maio. Há possibilidade de que o aumento chegue a 20%, em meio às altas do barril de óleo, que é cotado pelo mercado internacional e teve o preço afetado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia

Dutos de distribuição de gás natural Crédito: Divulgação | Agência Petrobras

Isso decorre de mudanças na metodologia de cálculo do preço da molécula de gás natural pela Petrobras, que adotou uma majoração para novos contratos negociados com as concessionárias estaduais.

No total, quase 70 mil consumidores do Espírito Santo são afetados, entre clientes residenciais, que são a maioria, e também CNPJs, como indústrias, comércios, entre outros. Também entra nessa conta o gás natural veicular (GNV).

A ES Gás informou que prefere “não fazer projeções de preços, assim como não comenta a ação contra a Petrobras, que foi feita pelo Ministério Público”.

O MPES e a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) foram questionados a respeito do andamento das negociações, tendo em vista que a liminar deferida no final de dezembro a fim de impedir o reajuste tem caráter temporário. Entretanto, até a conclusão deste texto, os órgãos não haviam se manifestado. A Petrobras também foi procurada, mas não deu retorno até então.

O economista Ricardo Paixão, porém, considera a situação delicada porque qualquer aumento substancial pressionará ainda mais a inflação, que há vários meses penaliza a população.

“É uma questão extremamente complicada, e é preciso ter todo o cuidado porque estamos vindo de uma pandemia que reduziu a renda média da população e também criou um cenário de elevados índices de desemprego. O trabalhador já está vindo de uma situação muito difícil. O orçamento já está apertado. São muitas demandas. Vive-se uma uma asfixia financeira, as pessoas não conseguem consumir mais. E o gás é uma coisa fundamental.”

Your browser does not support the audio element. Reajuste da Petrobras pode fazer preço do gás encanado dobrar no ES

Mas, além do consumidor comum, as empresas, em especial as indústrias, são afetadas, uma vez que utilizam o insumo como fonte de energia. Seu encarecimento acaba refletindo no preço final do produto, que implica novos custos para o consumidor.