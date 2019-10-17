Quiz: teste seus conhecimentos sobre o saque-imediato do FGTS

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 09:45
- Atualizado há 6 anos
O governo federal já liberou o saque-imediato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para uma parcela da população. Nesta sexta-feira (18/10), as pessoas que não nasceram em janeiro e não são correntistas da Caixa poderão resgatar o recurso. Você sabe quem já recebeu? E quem tem direito a receber? Quanto pode ser sacado? Faça o teste e veja o quanto você sabe sobre este assunto.
