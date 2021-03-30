Prova de vida para aposentados do IPAJM é adiada por 90 dias

Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O recadastramento anual — que deve ser realizado por todos os aposentados e pensionistas do IPAJM, civis e militares, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Ministério Público — tem como objetivo comprovar que o segurado está vivo para garantir a continuidade do pagamento do seu benefício previdenciário, e deve ser realizado no mês de aniversário do segurado.

A previsão anterior era de que os procedimentos tivessem início a partir de 1º de maio, mas em portaria publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (30), o Instituto confirmou a suspensão da exigência por mais 90 dias. A mudança não afetará o pagamento dos benefícios previdenciários (provento de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão).

Um edital com as demais regras, incluindo cronograma, local e forma como a prova será realizada, ainda serão divulgados.