Programa vai selecionar startups do ES para capacitação internacional

As inscrições para a iniciativa Brazilian Retail Techs in Argentina (BretA 2026) podem ser feitas de forma online até o dia 22 de dezembro

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:32

Imagem Edicase Brasil
A iniciativa tem o objetivo de transformar a forma como as startups do varejo se conectam ao mercado exterior Crédito: Freepik

Startups capixabas que desenvolvem tecnologia para o varejo (retail techs) têm uma nova oportunidade de levar seus negócios para o mercado internacional. Estão abertas, até o dia 22 de dezembro, as inscrições para o programa Brazilian Retail Techs in Argentina (BretA 2026), que vai selecionar empresas do Espírito Santo para uma imersão de negócios no país vizinho e aproximá-las do ecossistema local de comércio, serviços e turismo.

O BretA integra o programa Brazilian Startups Worldwide (BSW) e tem como foco fortalecer a conexão entre startups brasileiras e o mercado argentino, estimulando parcerias de longo prazo e o intercâmbio comercial entre os dois países.

A ação conta com o apoio da Fecomércio-ES, do Connect Fecomércio-ES, da Fapes, da empresa Become.global, do Sebrae e do Programa Diplomacia da Inovação (PDI), do Ministério das Relações Exteriores.

Seleção

Serão escolhidas até 30 startups que apresentem soluções inovadoras para melhorar a experiência do consumidor no varejo. As  empresas selecionadas passarão por capacitação intensiva e mentorias. Ao final dessa etapa, as 15 startups com melhor desempenho garantem vaga na imersão presencial em Buenos Aires, entre os dias 10 e 16 de maio de 2026.

Além disso, a Fapes vai oferecer auxílio de até R$ 60 mil para custear despesas da fase internacional. A viagem inclui visitas a hubs de inovação argentinos, rodadas de negócios (B2B) com potenciais compradores locais e a participação no Retail Day 2026, considerado o maior evento do setor varejista na Argentina.

Quem pode se inscrever?

  • Empresas que desenvolvem soluções tecnológicas voltadas para o setor varejista. O termo que combina as palavras "retail" (varejo) e "tech" (tecnologia);
  • Além do varejo, também podem se inscrever startups que apresentem soluções para comércio, serviços e turismo, tecnologia e agronegócio;
  • A solução deve ter como objetivo melhorar a experiência de consumidores e compradores.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo formulário online, que pode ser acessado pelo link https://forms.gle/eHEVnTAzLE2YK2NA9 até o dia 22 de dezembro de 2025.

Porta de entrada para a América Latina

De acordo com os organizadores, a Argentina foi uma escolha estratégica. O país vizinho possui redes de varejo estruturadas e um ecossistema de inovação que facilita a validação de produtos brasileiros antes de voos mais longos para outros continentes. Para o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, a iniciativa tem o objetivo de transformar a forma como as startups do varejo se conectam ao mercado exterior.

“O BretA é uma porta de entrada para mercados globais. Estamos falando de preparar startups brasileiras para negociar e apresentar soluções, competindo em ecossistemas altamente exigentes. Essa experiência pode servir como ‘porta de entrada’ para a América Latina, testando operações internacionais em um país de língua espanhola e com lógica latino-americana, antes de expandir para outros mercados mais remotos”, destacou o coordenador.

O intercâmbio vai contar com visitas técnicas, reuniões com hubs de inovação, encontros B2B (transações comerciais entre empresas) com potenciais compradores e participação no Retail Day 2026, o maior evento B2B do varejo argentino e um dos principais da América Latina. Além disso, a programação conta com benchmarking (análise comparativa), networking intensivo e acesso direto a ambientes privados e públicos de tecnologia.

“É o ambiente ideal para quem quer validar produtos e ampliar conexões, inclusive internacionais. Além disso, setores como tecnologia, serviços, agronegócio, varejo inovador e retail techs podem encontrar na Argentina um terreno fértil para testar soluções adaptadas ao ambiente latino-americano”, completou Spalenza.

Para o presidente da Fecomércio-ES, Idalberto Moro, o objetivo é mudar o perfil das startups do Espírito Santo. "Internacionalizar startups é formar um novo perfil de empresa capixaba: mais ousada, tecnológica e preparada para desafios maiores", afirma.

Inscrições

Brazilian Retail Techs in Argentina (BretA 2026)

