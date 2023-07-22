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Finanças em dia

Procon do ES faz mutirão para renegociação de dívidas

O programa começa nesta segunda-feira (24). Atendimento presencial precisa ser agendado, mas consumidor também pode resolver situação pela internet

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 08:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2023 às 08:36
Unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, tem retorno gradual do atendimento na pandemia
Unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, em Cariacica também participa do mutirão Crédito: Secom-ES
Procon do ES faz mutirão para renegociação de dívidas
Consumidores com dívidas em atraso em diversos setores, como bancos, financeiras, lojas, empresas de telecomunicação, água e energia elétrica, terão a chance de negociar seus débitos a partir desta segunda-feira (24). O mutirão de negociação de dívidas chamado 'Renegocia', realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, visa a auxiliar os endividados a regularizarem suas situações financeiras e buscar soluções para o pagamento das dívidas.
Não há limites de valores ou renda para participar do mutirão. É necessário agendar o atendimento antes de comparecer à sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória, ou na unidade do Procon no Faça Fácil Cariacica, entre 24 de julho e 11 de agosto. É necessário que o consumidor seja o titular da dívida e apresente seus documentos pessoais, como RG, CPF, além dos documentos relacionados à dívida, como contrato, fatura e boleto.
Os atendimentos presenciais devem ser agendados no site agenda.es.gov.br, com identificação específica para o mutirão Renegocia. Caso o consumidor prefira ser atendido no Faça Fácil Cariacica, é necessário agendar pelo site facafacil.es.gov.br.

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Se o consumidor não puder comparecer à sede do Procon, também é possível participar do mutirão através da plataforma consumidor.gov.br. Essa ferramenta permite a resolução rápida e desburocratizada de conflitos de consumo, sem a necessidade de processo administrativo ou judicial. Vale ressaltar que essa opção não substitui os serviços tradicionais prestados pelos órgãos de defesa do consumidor, que continuam atendendo através dos canais habituais.
A expectativa do Procon-ES é realizar mais de 500 atendimentos durante o mutirão. A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, enfatiza que o 'Renegocia' é uma ação complementar ao Desenrola, do governo federal, oferecendo aos consumidores a oportunidade de negociar suas dívidas com condições especiais de pagamento e possíveis descontos.
Letícia Nogueira também ressalta a importância de o consumidor estar atento à proposta de negociação apresentada pela empresa. Dívidas relacionadas a operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, decorrentes de relação de consumo, poderão ser negociadas durante o mutirão. No entanto, não será possível negociar dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
Com informações do Procon Estadual

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