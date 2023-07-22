Unidade do Procon Estadual, no Faça Fácil, em Cariacica também participa do mutirão Crédito: Secom-ES

Your browser does not support the audio element. Procon do ES faz mutirão para renegociação de dívidas

Consumidores com dívidas em atraso em diversos setores, como bancos, financeiras, lojas, empresas de telecomunicação, água e energia elétrica, terão a chance de negociar seus débitos a partir desta segunda-feira (24). O mutirão de negociação de dívidas chamado 'Renegocia', realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, visa a auxiliar os endividados a regularizarem suas situações financeiras e buscar soluções para o pagamento das dívidas.

Não há limites de valores ou renda para participar do mutirão. É necessário agendar o atendimento antes de comparecer à sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória, ou na unidade do Procon no Faça Fácil Cariacica, entre 24 de julho e 11 de agosto. É necessário que o consumidor seja o titular da dívida e apresente seus documentos pessoais, como RG, CPF, além dos documentos relacionados à dívida, como contrato, fatura e boleto.

Os atendimentos presenciais devem ser agendados no site agenda.es.gov.br , com identificação específica para o mutirão Renegocia. Caso o consumidor prefira ser atendido no Faça Fácil Cariacica, é necessário agendar pelo site facafacil.es.gov.br

Se o consumidor não puder comparecer à sede do Procon, também é possível participar do mutirão através da plataforma consumidor.gov.br . Essa ferramenta permite a resolução rápida e desburocratizada de conflitos de consumo, sem a necessidade de processo administrativo ou judicial. Vale ressaltar que essa opção não substitui os serviços tradicionais prestados pelos órgãos de defesa do consumidor, que continuam atendendo através dos canais habituais.

A expectativa do Procon-ES é realizar mais de 500 atendimentos durante o mutirão. A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, enfatiza que o 'Renegocia' é uma ação complementar ao Desenrola, do governo federal, oferecendo aos consumidores a oportunidade de negociar suas dívidas com condições especiais de pagamento e possíveis descontos.

Letícia Nogueira também ressalta a importância de o consumidor estar atento à proposta de negociação apresentada pela empresa. Dívidas relacionadas a operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, decorrentes de relação de consumo, poderão ser negociadas durante o mutirão. No entanto, não será possível negociar dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.