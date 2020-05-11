Preço sobe e cesta básica em Vitória já é a 3ª mais cara do país

Cesta básica ficou mais cara Crédito: Arquivo A Gazeta

A cesta básica ficou mais cara para os capixabas em abril. Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ela custou, em média, R$ 537 em Vitória, uma alta de 6,56% em relação a março.



Com isso, a cesta básica na capital do Espírito Santo ficou em terceiro lugar entre as mais caras do país, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as 17 capitais pesquisadas, houve aumento em 16.

O feijão e a banana puxaram os preços da cesta básica de Vitória para cima, segundo a análise do Dieese.

O feijão preto teve alta de quase 30% em Vitória. A baixa oferta do grão com qualidade e a redução de área plantada devem manter a trajetória de elevação do preço nos próximos meses.