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Alimentação

Preço sobe e cesta básica em Vitória já é a 3ª mais cara do país

Entre as 17 capitais pesquisadas, houve aumento em 16. No caso de Vitória, o preço do feijão e da banana puxaram a alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:12

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:12

Cesta Básica
Cesta básica ficou mais cara Crédito: Arquivo A Gazeta
A cesta básica ficou mais cara para os capixabas em abril. Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ela custou, em média, R$ 537 em Vitória, uma alta de 6,56% em relação a março.
Com isso, a cesta básica na capital do Espírito Santo ficou em terceiro lugar entre as mais caras do país, atrás apenas de Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as 17 capitais pesquisadas, houve aumento em 16.

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O feijão e a banana puxaram os preços da cesta básica de Vitória para cima, segundo a análise do Dieese.
O feijão preto teve alta de quase 30% em Vitória. A baixa oferta do grão com qualidade e a redução de área plantada devem manter a trajetória de elevação do preço nos próximos meses.
A banana também aumentou 29,9% entre março e abril. De acordo com o Dieese, o motivo é a entressafra e a consequente baixa na oferta do produto.

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