Leilão da Cesan

PPPs não vão mudar tarifa de água e esgoto, diz governador do ES

Casagrande disse que os dois contratos de parceria público-privada que foram a leilão nesta terça (17) não vão provocar elevação de tarifa nas 43 cidades envolvidas

As duas parcerias público-privadas (PPPs) que foram a leilão, realizado pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) , nesta terça-feira (17) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, somam quase R$ 7 bilhões em investimentos ao longo dos próximos 25 anos. Mas, mesmo com esse volume de recursos, os novos contratos não vão elevar o valor da tarifa de tratamento de água e esgoto para o cidadão, segundo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande .>

“A partir de agora, alivia o caixa do governo do Estado, alivia o caixa da Cesan e a gente tem o investimento privado sem alterar para o público o custo de esgoto tratado. Então, essa é a grande conquista. Vamos ter um investimento privado, que vai se remunerar com isso. Não vamos ter nenhuma sobretaxa que vá onerar o cidadão. A política de valor do esgoto tratado é a mesma”, afirma o governador.>