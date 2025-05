Prejuízo para o trabalhador

PF faz operação contra esquema de empresas do ES para fraudar previdência

Investigados podem responder por apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuições previdenciárias, crime contra a ordem tributária e de frustração de direitos trabalhistas

De acordo com as investigações, uma empresa do ramo da construção civil, com sede em Vila Velha, executou obras de condomínios do Programa “Minha Casa, Minha Vida” com empregados registrados em nome de outra empresa, sediada em Cariacica, sem efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Com isso, a dívida tributária e trabalhista ficou a cargo da empresa em que os trabalhadores estavam registrados. Segundo a PF, a dívida estimada das empresas, em 2019, era de R$ 1.590.000,00.>