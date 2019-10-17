Home
PF faz operação contra cartel de cegonheiros na Serra, no ES

PF faz operação contra cartel de cegonheiros na Serra, no ES

Apelidada de "Pacto", medida de busca e apreensão também ocorre em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Empresas fixavam valor do frete

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 10:05

 - Atualizado há 6 anos

Caminhão Crédito: Pixabay

AGÊNCIA ESTADO - A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 17, a Operação Pacto, para apurar a formação de um cartel envolvendo “cegonheiros”, empresas de transporte rodoviário de veículos novos.

Cerca de 60 policiais cumprem dez mandados de busca e apreensão em cidades de quatro Estados - Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, Serra (ES), Betim (MG) e Simões Filho (BA).

A ação é realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

De acordo com a PF, a investigação identificou um “acordo anticompetitivo” que fixava artificialmente o valor do frete dos veículos zero km e dividia o mercado entre os participantes do cartel. “A estratégia adotada elimina a livre concorrência e impede a entrada de novas empresas no mercado, o que eleva substancialmente o valor do serviço”, anotou a corporação.

A Polícia Federal indicou que os investigados podem responder por crimes contra a ordem econômica e de organização criminosa, cujas penas, somadas, podem chegar a 13 anos de prisão. O nome da operação faz referência ao acordo anticompetitivo entre as empresas envolvidas, indicou a PF.

