PF começa a entregar 4 mil passaportes que estavam atrasados no ES

Aproximadamente 4 mil passaportes confeccionados no Estado, que estavam com a impressão atrasada, começaram a ser entregues aos seus donos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal no Espírito Santo.
Em meados de novembro, a Polícia Federal anunciou a interrupção da confecção de novos passaportes no país, devido à falta de orçamento para as atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem.
Segundo a instituição, o problema não chegou a levar à interrupção no atendimento em território capixaba, nem foi registrada fila de espera pelo documento.
“Apenas a impressão dos passaportes foi paralisada, mas já está normal. Houve atraso na impressão de aproximadamente 4 mil passaportes, mas todos já chegaram no posto e estão sendo entregues.”
A PF também foi questionada sobre o prazo estimado para a entrega do documento aos donos, mas não esclareceu.