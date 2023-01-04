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PF começa a entregar 4 mil passaportes que estavam atrasados no ES

Em meados de novembro, a Polícia Federal anunciou a interrupção da confecção de novos passaportes no país, devido à falta de orçamento, e impressão do documento foi atrasada
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 jan 2023 às 15:51

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 15:51

Pausa na emissão dos passaportes: medida prejudicou pessoas com viagens planejadas
Entrega de 4 mil passaportes foi atrasada no ES Crédito: Reinaldo Fonseca
Aproximadamente 4 mil passaportes confeccionados no Estado, que estavam com a impressão atrasada, começaram a ser entregues aos seus donos. A informação foi confirmada pela Polícia Federal no Espírito Santo.
Em meados de novembro, a Polícia Federal anunciou a interrupção da confecção de novos passaportes no país, devido à falta de orçamento para as atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem.
Segundo a instituição, o problema não chegou a levar à interrupção no atendimento em território capixaba, nem foi registrada fila de espera pelo documento.
“Apenas a impressão dos passaportes foi paralisada, mas já está normal. Houve atraso na impressão de aproximadamente 4 mil  passaportes, mas todos já chegaram no posto e estão sendo entregues.”
A PF também foi questionada sobre o prazo estimado para a entrega do documento aos donos, mas não esclareceu.

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