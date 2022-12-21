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Sem verba

100 mil pessoas esperam emissão de passaporte no Brasil, diz PF

Atraso acontece por falta de recursos; projeto de lei que prevê crédito extra aguarda sanção presidencial

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2022 às 17:52
BRASÍLIA, DF - A fila de espera para a emissão de passaportes soma, atualmente, 100 mil pessoas, segundo informou a Polícia Federal nesta terça-feira (20). O atraso na emissão do documento decorre da falta de recursos orçamentários.
Essas 100 mil pessoas já fizeram todos os trâmites para obter o documento e aguardam apenas que ele seja impresso e entregue.
Em resposta a um pedido de informação enviado pela reportagem, a corporação afirmou que aguarda do Palácio do Planalto uma definição sobre a liberação de um crédito suplementar no valor de R$ 31,5 milhões para que os passaportes possam voltar a ser confeccionados.
"Não há previsão para retomada da emissão, mas há boa expectativa de que seja em breve", disse a PF no comunicado.
Pausa na emissão dos passaportes: medida prejudicou pessoas com viagens planejadas
Pausa na emissão dos passaportes: medida prejudica pessoas com viagens planejadas Crédito: Reinaldo Fonseca
Na quinta-feira passada (15), o Congresso aprovou um projeto de lei para viabilizar a verba extra. Ele seguiu para sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). Procurado, o Palácio do Planalto não se manifestou
Sem emitir os passaportes para entrega aos requerentes, a PF informou, no entanto, que o agendamento online do serviço de emissão de documento e o atendimento nos postos da corporação continuam funcionando normalmente.
A primeira suspensão da emissão de passaportes ocorreu no dia 19 de novembro. Na ocasião, a polícia informou que a medida foi tomada em razão "da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem".
Após a liberação de R$ 37,4 milhões pelo Ministério da Economia, o serviço foi retomado, mas voltou a ser interrompido no último dia 1º.
"Considerando a insuficiência dos valores liberados, após a data citada, serão novamente suspensas novas confecções, até que os valores remanescentes sejam repassados", informou a PF no início do mês.

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