Dívidas tributárias

Pessoa física e microempresa terão desconto de 70% em dívidas com a União

Bolsonaro assinou na manhã desta quarta-feira (16) Medida Provisória de incentivo à regularização de dívidas com a União que prevê negociação de débitos

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 16:53 - Atualizado há 6 anos

Dinheiro: débitos tributários poderão ter desconto Crédito: Pixabay

FOLHAPRESS - O presidente Jair Bolsonaro lançou nesta quarta-feira (16) uma Medida Provisória para estimular a regularização de dívidas de contribuintes com o governo federal por meio da negociação de débitos tributários, com descontos de até 70% para microempresas e pessoas físicas. Pela iniciativa, poderão ser concedidos benefícios fiscais tanto aos compromissos em disputa judicial como aos já inscritos na dívida ativa e que cumpram requisitos, como o fato do contribuinte não ter praticado concorrência desleal ou ação fraudulenta.

Além disso, serão beneficiados aqueles que têm dívidas classificadas como "C" ou "D" no rating da Dívida Ativa da União, que tenham reconhecido o débito junto ao poder público e que não tenham alienado bens ou direitos quando exigido pela legislação.

DESCONTO

A medida prevê desconto inicial de 50% sobre o total da dívida, que pode chegar a 70% no caso de pessoas físicas, bem como de micro ou de pequenas empresas. O prazo inicial de pagamento é de até 84 meses, que pode ser estendido para 100 meses.

A estimativa da equipe econômica é que a medida, que ainda tem de ser aprovada pelo Congresso Nacional, permita a regularização de 1,9 milhões de devedores, que apresentam juntos uma dívida com o poder público que supera R$ 1,4 trilhão.

No discurso, Bolsonaro disse que a iniciativa tem como objetivo atender a quem produz, porque, segundo ele, é uma "dificuldade ser patrão no Brasil". Ele apelidou a medida provisória de "segunda chance" e disse que ela irá diminuir também a quantidade de processos judiciais.

"O que nós pretendemos fazer é dar uma segunda chance para quem não deu certo no passado. Quantas vezes, junto ao nosso amor, um não dá uma segunda chance ao outro? É assim na vida, de maneira geral", afirmou.

ECONOMIA SOCIALISTA

Em uma crítica à esquerda, ele classificou a gestão econômica do país como socialista e disse que a atividade do setor privado sofre uma "interferência enorme" do poder público.

Afirmou que seu governo tem restabelecido a confiança de investidores estrangeiros ao fazer o país deixar de adotar uma postura socialista na área econômica.

"[Há uma] quantidade de investidores que querem vir para o Brasil. Estão acreditando em nós. Isso vem de onde? Do restabelecimento da confiança, de cada vez mais nós deixarmos de sermos socialistas na economia. Nós somos socialistas", disse.

O termo também foi usado por Bolsonaro em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em setembro. Ele disse que o Brasil ressurge agora "depois de estar à beira do socialismo", apesar de o país nunca ter tido um governo socialista.

"O Brasil não pode ser socialista na economia? É. Uma interferência enorme por parte do Estado em cima de quem produz. Não podemos, nós Estado, olhar para o contribuinte, para quem produz, e termos uma ideia de que ali tem uma fonte de renda para nós. Isso não pode ser assim", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta