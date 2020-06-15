Pequenos e grandes negócios devem focar em pessoas

Temos observado nos últimos tempos que o consumidor vem desenvolvendo uma mentalidade muito mais questionadora e observadora no que diz respeito aos seus hábitos de consumo. Hoje, passa-se a priorizar esta ou aquela marca, quando é possível ter clareza de suas ações junto à sociedade, dos seus valores, de onde os produtos vêm e como é composta a cadeia de fornecedores. A pandemia nos mostrou que podemos rever as nossas escolhas diariamente. Por isso, entendo que as compras mais racionais, que exigem pesquisa e coleta de informações, vieram para ficar e devem ser cada vez mais recorrentes pelos próximos anos. O mesmo deve ocorrer com relação aos demais posicionamentos. O consumidor está muito mais atento aos movimentos das empresas que levantam bandeiras sociais, por exemplo. É importante que as companhias não entrem em discussões apenas para acompanhar as mesmas atitudes de outros players. Todas as iniciativas devem condizer com o propósito da empresa.