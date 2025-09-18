Pesquisa do Procon

Passagem aérea para férias de verão tem 600% de variação no preço no ES

Levantamento foi realizado em agosto com o objetivo de mostrar o valor pago pelos passageiros em Vitória com destino a seis cidades brasileiras em janeiro

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:03

Uma pesquisa de comparação de preços realizada pelo Procon de Vitória de 25 a 29 de agosto deste ano mostrou variação de mais de 600% no valor de passagens aéreas na Capital capixaba. A coleta foi feita por meio de consulta direta aos sites das principais companhias que operam na cidade: Azul, Gol e Latam.

Foram considerados voos de ida e volta com embarque em Vitória e destino às seis cidades mais procuradas como destino de lazer e férias: Curitiba (PR), Belém (PA), Goiânia (GO), Maceió (AL), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

A maior diferença foi constatada na rota entre Vitória e o Rio de Janeiro pelo Aeroporto do Galeão. Enquanto a Gol ofertava a passagem a R$ 447,57, o menor valor, a Azul oferecia o mesmo trajeto a R$ 3.136,21, uma variação de 601%.

Os preços foram coletados diretamente dos endereços eletrônicos das companhias aéreas nacionais entre 13h e 14h30, com ida marcada para o dia 2 de janeiro de 2026 e volta para o dia 7 do mesmo mês, além de foco em passagens com valor unitário, sem cobranças e tarifas extras por assento e bagagens.

Gol ofertou as passagens mais baratas

Além da comparação por destino, o levantamento também apresentou um ranking: a Gol registrou 17 vezes o menor preço durante os cinco dias de análise, contra 13 da Latam e nenhuma ocorrência da Azul.

Rio de Janeiro (RJ): de R$ 447,57 (Gol) a R$ 3.136,21 (Azul) - variação de 601%

de R$ 447,57 (Gol) a R$ 3.136,21 (Azul) - variação de 601% Curitiba (PR): de R$ 1.086,75 (Latam) a R$ 4.970,82 (Azul) - variação de 357%

de R$ 1.086,75 (Latam) a R$ 4.970,82 (Azul) - variação de 357% São Paulo (SP): de R$ 962,43 (Latam) a R$ 2.416,62 (Azul) - variação de 151%

de R$ 962,43 (Latam) a R$ 2.416,62 (Azul) - variação de 151% Maceió (AL): de R$ 1.866,60 (Gol) a R$ 3.749,24 (Azul) - variação de 101%

de R$ 1.866,60 (Gol) a R$ 3.749,24 (Azul) - variação de 101% Goiânia (GO): de R$ 1.605,76 (Latam) a R$ 2.944,40 (Azul) - variação de 83%

de R$ 1.605,76 (Latam) a R$ 2.944,40 (Azul) - variação de 83% Belém (PA): de R$ 1.558,91 (Gol) a R$ 2.667,53 (Latam) - variação de 71%

