Passagem aérea para férias de verão tem 600% de variação no preço no ES

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:03
Uma pesquisa de comparação de preços realizada pelo Procon de Vitória de 25 a 29 de agosto deste ano mostrou variação de mais de 600% no valor de passagens aéreas na Capital capixaba. A coleta foi feita por meio de consulta direta aos sites das principais companhias que operam na cidade: Azul, Gol e Latam.
Foram considerados voos de ida e volta com embarque em Vitória e destino às seis cidades mais procuradas como destino de lazer e férias: Curitiba (PR), Belém (PA), Goiânia (GO), Maceió (AL), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).
A maior diferença foi constatada na rota entre Vitória e o Rio de Janeiro pelo Aeroporto do Galeão. Enquanto a Gol ofertava a passagem a R$ 447,57, o menor valor, a Azul oferecia o mesmo trajeto a R$ 3.136,21, uma variação de 601%.
Os preços foram coletados diretamente dos endereços eletrônicos das companhias aéreas nacionais entre 13h e 14h30, com ida marcada para o dia 2 de janeiro de 2026 e volta para o dia 7 do mesmo mês, além de foco em passagens com valor unitário, sem cobranças e tarifas extras por assento e bagagens.
Além da comparação por destino, o levantamento também apresentou um ranking: a Gol registrou 17 vezes o menor preço durante os cinco dias de análise, contra 13 da Latam e nenhuma ocorrência da Azul.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o