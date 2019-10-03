Podcast #3

Papo de Colunista: os planos do governo para o seu dinheiro em 2020

No bate-papo desta semana, nossos colunistas discutem o Orçamento do Estado para o ano que vem. Quais as secretarias que mais ganham e as que mais perdem recursos? Algumas surpresas aparecem

Contas públicas Crédito: Pixabay

O governo do Estado anunciou o Orçamento para 2020. O valor projetado – R$ 19,7 bilhões – é 11,45% maior em relação à peça orçamentária de 2019. A Saúde será, mais uma vez, a pasta que terá mais recursos – R$ 2,711 bilhões (13,73% do orçamento anual). Mas a surpresa é a segunda colocada, a Secretaria de Segurança Pública, que receberá R$ 2,432 bilhões (12,32% do orçamento). A Sesp superou até a Secretaria Estadual da Educação, que terá R$ 2,359 bilhões (11,95%). Ou seja, em 2020, o governo Casagrande vai gastar mais com segurança do que com educação.

Este é o tema principal da terceira edição do nosso Papo de Colunista, o primeiro podcast semanal de A Gazeta, disponível aqui e em plataformas de áudio.

Todas as quintas, os colunistas de A Gazeta Beatriz Seixas (Economia), Leonel Ximenes (Cotidiano) e Vitor Vogas (Política), com mediação do jornalista Rafael Braz, vão debater assuntos variados com o olhar sobre os temas mais discutidos no Espírito Santo na semana.

Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva

Neste terceiro episódio, nossos colunistas explicam o que é o orçamento estadual, como é feita a partilha das verbas, de onde virão essas receitas, quais as áreas que serão priorizadas e quais são as secretarias que mais perderão recursos no ano que vem.

Você também confere os assuntos em pauta nos quadros Fique de Olho e Papo Afiado.

