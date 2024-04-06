Roubo de energia elétrica em bar e restaurante em Aracruz Crédito: Divulgação | EDP

Uma operação conjunta da EDP e Polícia Civil flagrou furto de energia elétrica em um restaurante localizado em Irajá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (6). Durante a vistoria, os peritos identificaram uma ligação direta no sistema de medição, configurando furto da energia consumida no local. Os técnicos da concessionária desfizeram a ligação irregular e conectaram a alimentação de energia ao medidor, que voltou a registrar o consumo.

A equipe de policiais civis da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Vitória realizou os trabalhos de investigação e conduziu o responsável pelo estabelecimento para a Delegacia Regional de Aracruz. Ele foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

Segundo a EDP, ligação direta sem a devida medição ou qualquer violação e manipulação do medidor de energia é um crime, pois não permite o registro correto de faturamento da energia consumida. O crime é previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, que diz: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

Além do processo criminal, a EDP esclareceu que o proprietário do restaurante deve arcar com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo, conforme a regra de resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Your browser does not support the audio element. Operação flagra furto de energia elétrica em restaurante em Aracruz

"O furto de energia elétrica traz prejuízos a todos. De acordo com as normas da Aneel, a tarifa de energia abrange também as perdas elétricas. Sendo assim, o custo da energia usada irregularmente pelas pessoas que cometem esse crime é parcialmente repassado a todos os usuários da rede. Além de ser uma prática perigosa, as fraudes podem provocar sobrecarga na rede elétrica, com prejuízo para a população que sofre com a falta do fornecimento em suas residências e ruas ou, por exemplo, com danos aos equipamentos elétricos e ainda devido à queda na qualidade da energia", ressaltou a EDP, por meio de nota.