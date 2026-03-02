Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal em Linhares

Foram apreendidos mais de R$325mil em bebidas alcóolicas Crédito: Sefaz

Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em estabelecimentos de Linhares. O valor preliminar da mercadoria é de cerca de R$ 325 mil. Além disso, fiscais identificaram a existência de controles paralelos de vendas em alguns comércios da cidade. Os responsáveis serão autuados e deverão pagar o imposto devido, além das multas previstas em lei.

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (26) e foi realizada por auditores fiscais da Subgerência Fiscal da Região Nordeste, após um trabalho de monitoramento que apontou possíveis irregularidades no setor de bebidas alcoólicas. Ao todo, sete auditores participaram da operação, que contou ainda com apoio de agentes de Postura, da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Linhares e da Guarda Civil Municipal.

Em um dos estabelecimentos vistoriados, os fiscais encontraram grande quantidade de mercadorias sem documentação fiscal. Segundo a Sefaz, o valor total pode ser ainda maior do que o estimado inicialmente, já que a apuração da base de cálculo da infração ainda será concluída. Em outros locais fiscalizados, também foram apreendidos registros paralelos de comercialização.