O passo a passo para reagendar a perícia no INSS pelas novas regras

Durante a pandemia, faltam peritos no INSS Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A perícia médica do INSS é usada para liberação de diversos benefícios, como Auxílio Acidente, Auxílio Doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Aposentadoria por Invalidez.

A portaria estabelece que o segurado que não puder ir à perícia médica na data agendada deve remarcar o atendimento de maneira remota, seja pela plataforma Meu INSS ou pelo telefone 135.

O segurado que está à espera de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez deve fazer o reagendamento de sua perícia até um dia antes da data marcada, para evitar problemas com seu pedido.

COMO VERIFICAR A DATA DA PERÍCIA

Verifique a data e o local A pessoa pode acessar o Meu INSS pelo site ou através do aplicativo, disponível no Google Play (Android) e na App Store (iOS), de forma gratuita. Sendo que no Android o aplicativo requer sistema Android 5.1 ou superior. No iOS há compatibilidade com iPhone, iPad e iPod touch, com sistemas operacionais iOS 10.0 ou posterior. Na parte de baixo da tela, onde consta "Serviços sem senha", clique no primeiro quadro, em " Agendamentos/Solicitações Preencha com seu nome, CPF, data de nascimento e clique em "não sou um robô" para continuar sem login. Ou faça login, se preferir, caso já tenha senha cadastrada Confira a data da perícia e o local agendado.

135, por telefone. O reagendamento deve ser feito até um dia antes da data marcada, para evitar problemas. A portaria diz que quando o requerente não puder comparecer na data agendada para a realização da perícia médica deverá remarcar o atendimento pelo Meu INSS , na internet, ou pela Central, por telefone. O reagendamento deve ser feito até um dia antes da data marcada, para evitar problemas.

COMO REMARCAR A PERÍCIA

Selecione a opção "Remarcar perícia" A pessoa pode acessar o Meu INSS pelo site ou através do aplicativo, disponível no Google Play (Android) e na App Store (iOS), de forma gratuita. Sendo que no Android o aplicativo requer sistema Android 5.1 ou superior. No iOS há compatibilidade com iPhone, iPad e iPod touch, com sistemas operacionais iOS 10.0 ou posterior. Na parte de baixo da tela, onde consta "Serviços sem senha", clique no segundo quadro, em " Agendar perícia Preencha com seu nome, CPF, data de nascimento e clique em "não sou um robô" para continuar sem login Selecione a opção "Remarcar perícia", agende a nova data e confirme o local

O QUE FAZER EM CASO DE INDISPONILIBILIDADE DO LOCAL OU DO SISTEMA?

Nos casos em que o atendimento não puder ser feito por fechamento da agência da Previdência Social por conta de greve, feriado ou por questões relacionadas a medidas de enfrentamento à Covid-19, os servidores são responsáveis por fazer a remarcação, sem o segurado precisar agendar pelos canais do INSS.

Nessas situações, o reagendamento deve ser feito pelo INSS até, no máximo, às 12h do dia seguinte. Os requerentes devem acessar o Meu INSS ou a Central 135 a partir das 13h do dia seguinte para saber a nova data do atendimento — seguindo as orientações dadas acima, em "COMO VERIFICAR A DATA DA PERÍCIA"

Nos casos em que a perícia não puder ser realizada por ausência do perito médico ou por problemas no sistema do INSS, as agências terão que fazer o reagendamento e informar a nova data no momento da remarcação. É o caso, por exemplo, de falta de internet, de luz ou inoperância dos sistemas usados pelo perito. Nesses casos, o segurado não deverá ser orientado a remarcar por conta própria o atendimento de perícia médica. Na impossibilidade da remarcação do atendimento pela própria unidade, compete ao INSS dar todo suporte necessário para que ela seja feita.

Em caso de absoluta impossibilidade de informar a nova data da perícia médica na presença do usuário, o servidor deve orientá-lo a consultar a nova data de seu agendamento por meio do Meu INSS ou na Central 135, a partir das 13h do dia seguinte àquele em que ocorreu a contingência.

É considerada como indisponibilidade do local de atendimento:

Antecipação ou decretação de feriados e pontos facultativos instituídos, excepcionalmente, em função do enfrentamento à Covid-19, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, nas respectivas localidades;

Decretação local de medidas de restrição de circulação de pessoas, como medida de enfrentamento da Covid-19;



Ocorrência de greve;



Fechamento da Agência de Previdência Social por motivos de força maior



É considerada como impossibilidade de utilização dos sistemas:

Falta de energia;

Inoperância dos sistemas de atendimento ou os utilizados pelo médico perito;



Indisponibilidade de internet



A portaria pode ser lida na íntegra no link

CENTRAL 135

A central telefônica do INSS pode ser acessada pelo número 135, das 07h às 22h (horário de Brasília), de segunda a sexta. As ligações feitas por um aparelho fixo são gratuitas, enquanto as feitas por celular é cobrado o valor de uma ligação local.

O menu de serviços é eletrônico, mas o atendimento é feito por um profissional habilitado para ajudar. O tempo estimado de espera é de até 20 minutos, mas pode variar dependendo da demanda. Se a ligação cair, a recomendação é insistir.