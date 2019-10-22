O Google é importante para o bom jornalismo. E vice-versa

Nova A Gazeta

Diretor de parcerias do Google, Luiz Henrique Matos participou do evento de apresentação dos novos produtos de A Gazeta ao mercado, nesta terça-feira (22)

Publicado em 22 de outubro de 2019

Luiz Henrique Matos em apresentação da nova A Gazeta para convidados Crédito: Ricardo Medeiros

O Google recebe 100 bilhões de pesquisas em todo o mundo, por mês. A avalanche rende cerca de 24 bilhões de cliques para os mais variados sites de notícias ao redor do planeta. É uma fatia significativa das saídas, e algo que tem feito a empresa do buscador se debruçar sobre iniciativas de inovação.

Os números são de Luiz Henrique Matos, diretor de parcerias do Google Brasil. Ele foi um dos palestrantes de evento da Rede Gazeta que apresentou os novos produtos de A Gazeta ao mercado, nesta terça-feira (22), em Vitória. Alguns deles são fruto de parceria com o Google.

"O fortalecimento da mídia local é um ponto poderoso de impacto no dia a dia. O jornalismo de grande escala, que todo mundo vem perseguindo, tem menos espaço no interesse de consumo de um leitor do que aquilo que ele enxerga tendo impacto na vida dele na hora que ele sai na rua", disse Fábio.

O Google News Initiative está por trás de financiamentos de projetos de organizações de mídia e também oferecendo treinamentos para redações. No último ano, usou US$ 40 milhões para custear iniciativas em 40 organizações somente no Brasil. É, por exemplo, um dos parceiros do Projeto Comprova, coalizão que combate a desinformação e tem A Gazeta como um dos parceiros.

Apesar dos números estratosféricos, cerca de 15% das buscas realizadas no Google são de pesquisas para as quais a plataforma não oferece respostas conforme desejam os usuários. São as pesquisas específicas, aquelas que também só podem ser respondidas por publicações específicas. E aí entram os chamados jornais locais.

"15% do que é buscado no Google todos os dias é informação sobre a qual o Google nunca deu uma resposta. A gente não tem a informação. Sem conteúdo de qualidade e sem informação de credibilidade é impossível dar uma resposta para o usuário que está procurando naquele momente e espera uma resposta imediata", comentou Luiz Henrique.

CONHECIMENTO

Uma premissa em que o Google costuma insistir é a de gerar conhecimento a partir dos resultados de suas buscas e dos conteúdos que distribui a cada minuto. Nessa seara, diz o diretor da empresa, o jornalismo é importante para o Google.

"O jornalismo é importante para a gente como sociedade. Se temos a possibilidade de apoiar isso para defender a nossa democracia, trata-se de algo crítico para todos. Temos trabalhado com inovações de todos os tipos para distribuir conteúdos de maneira mais assertiva", frisou.

Na apresentação dos novos produtos ao mercado, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, afirmou que a empresa está renovada, mas mantendo seus compromissos com o jornalismo e com o Espírito Santo.

O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcelo Moraes, destacou que o processo de transformação pelo qual passa a empresa, de 91 anos, não é restrito ao mercado da comunicação e deve ser visto como permanente.

"A transformação está acontecendo em todas as indústrias. Temos que ficar atentos ao ecossistema, que tem mudado cada vez mais rápido. O que está acontecendo aqui na Rede Gazeta não é a transformação. Eu diria que é o início do processo de transformação. Tem muito mais coisa que vem por aí", discursou.

