"Com o nível atual de gastos do país, deveríamos ter um bem-estar social similar ao da Espanha"

As evidências de que o Estado gasta muito e mal estão em vários capítulos do livro. Eu destacaria algumas evidências nos capítulos 1 e 5. No primeiro, informa-se que o Estado poderia ter o mesmo nível de bem-estar social com um gasto primário do Estado de cerca de 10 pontos de PIB a menos que o atualmente verificado. Dito de outro modo, com o nível atual de gasto, poderíamos ter um nível de bem-estar similar ao da Espanha. Nesses capítulos, vê-se também que toda a ação do Estado por meio das transferências e tributação direta reduzem muito pouco a desigualdade social no Brasil, medida pelo coeficiente de Gini, comparativamente ao que outros países conseguem fazer.

