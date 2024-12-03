Stone Summit reuniu investidores e estudiosos do setor de rochas na Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Responsável por mais de 80% da produção de rochas de todo o Brasil, o Espírito Santo deve movimentar mais recursos e gerar ainda mais empregos no setor nos próximos anos, graças à conexão de investimentos públicos e privados para superar gargalos logísticos e para melhorar a governança e a competitividade.

A projeção é feita por investidores e estudiosos do setor que, na manhã desta terça-feira (3), reuniram-se na sede da Rede Gazeta , em Vitória , para mais uma edição do Stone Summit, evento voltado o desenvolvimento estratégico do setor de rochas naturais no Estado.

“Esse é um setor que eleva o Espírito Santo para o mundo todo. Apesar de um momento de juros elevados e uma inflação que não se comporta muito bem no país, o setor tem grandes perspectivas, já que a força do empreendedorismo capixaba é diverso e maior do que isso”, pondera Furlanetti.

Your browser does not support the audio element. Novos portos e obras na BR 101 fazem setor de rochas projetar crescimento no ES

Ainda segundo o especialista, o Estado tem todas as credenciais para elevar os números de exportações não só no setor de rochas, mas em culturas como as de café, cacau e pimenta, por exemplo.

“Estamos em um momento que, se os processos forem feitos de forma transparente e organizada, podemos vender de forma cada vez mais estruturada para investidores externos, o que eleva os investimentos no Espírito Santo e no país. Isso passa, por exemplo, pelos investimentos logísticos que o Estado tem feito em portos e estradas, o que o torna como protagonista em variadas iniciativas”, frisa Rafael.

A ideia de Rafael é corroborada por José Eduardo de Azevedo, secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracruz , onde se concentram parte das atividades do Parque Logístico do Estado (Parklog/BR), importante polo de distribuição de produtos capixabas para o mercado interno e externo.

“Os estudos que temos em mãos apontam expectativas de investimentos logísticos em torno de R$ 5 bilhões somente em Aracruz até 2027. Com a integração do público e do privado para infraestrutura em rodovias, contornos e portos, teremos tudo o que é necessário para um crescimento econômico dinâmico e igualitário não só em Aracruz, mas em todo o Espírito Santo”, diz Azevedo, salientando também a relevância da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na cidade.

"Com a ZPE e outros investimentos, teremos um condomínio de empresas com incentivos fiscais e desembaraços aduaneiros que vão promover uma qualidade diferenciada para o nosso crescimento" José Eduardo de Azevedo - Secretário de desenvolvimento econômico de Aracruz

“Um dos investimentos âncora é o Porto de Imetame, que deve ser inaugurado em 2026, reposicionando o Espírito Santo em termos de logística portuária. Além disso, temos a ZPE, um diferencial muito relevante para as empresas exportadoras do nosso Estado”, complementa o secretário.