BR 101 pode ter pedágio sem cancela? Governo e Eco101 respondem

Trecho da BR 101 no Espírito Santo: novo contrato para duplicação da rodovia deve ser assinado em 2025 Crédito: Wilson Rodrigues

Mas e na BR 101, que está passando pelo processo de repactuação do contrato para as obras de duplicação, cabe ou não a instalação dos pórticos sem cancela e de livre passagem? Se adotado o sistema, a cobrança pode ser feita pela leitura de placas ou tags.

Na avaliação da secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, o uso da nova tecnologia se aplicaria à BR 101. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária destacou que, com o novo contrato, a concessionária tem a opção de trocar as praças físicas pelo 'free flow' e ampliar a utilização de pórticos.

Sobre as vantagens da nova forma de cobrança, Viviane destacou que o 'free flow' reduz o número de acidentes e também da emissão de gases poluentes, com a diminuição do movimento de frenagem e aceleração.

"É possível que a gente tenha uma tarifa pelo uso da rodovia, que faz com que a gente tenha um pagamento mais justo do pedágio" Viviane Esse - Secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes

Procurada para comentar sobre a possibilidade do 'free flow', a Eco101 informou que, conforme apresentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), durante consulta pública que exibiu o Plano de Otimização do Contrato da BR-101/ES/BA, realizada em Vitória na última terça-feira (26), "não há previsão para instalação do sistema de cobrança de pedágio em formato 'free flow' no Espírito Santo. Todas as estruturas e projetos previstos, foram listados com a apresentação do contrato."

Como é o pedágio "free flow"

Pedágio do tipo free flow é avaliado para BR 101 no ES Crédito: Divulgação/ANTT

No modelo 'free flow', também conhecido como pedágio eletrônico, a cobrança é feita pela leitura de placas ou tags, sem que os motoristas precisem parar em cabines.

Nesse tipo de pedágio, o motorista não precisa diminuir a velocidade nem parar o veículo para que a leitura dos dados do carro aconteça. Outra diferença é que a partir do uso desse modelo será possível cobrar pedágio por trecho efetivamente trafegado, por ser possível identificar em que ponto o carro entrou na rodovia e onde saiu.

No Brasil, 'o free flow' já está instalado entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no trecho da BR 101 conhecida como Rio-Santos.

A cobrança do 'free flow' se baseia na tecnologia utilizada para a leitura das tags, amplamente em uso no Brasil, mas com alterações para o reconhecimento correto de cada tipo de veículo.