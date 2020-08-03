Nova gasolina ainda não é encontrada em postos da Grande Vitória

Abastecimento em posto de gasolina Crédito: Fernando Madeira

A nova gasolina com padrão europeu, que promete melhor desempenho do veículo mas também é mais cara, passou a ser obrigatória no mercado brasileiro nesta segunda-feira (3)  a partir desta data, os produtores de combustíveis no país são obrigados a produzir de acordo com as novas regras. Porém, os consumidores terão que esperar um pouco mais até que esse combustível chegue às bombas. Na Região da Grande Vitória , no Espírito Santo , por exemplo, os postos ainda não estão vendendo o novo produto.

A Gazeta entrou em contato, por telefone, com 16 postos dos municípios de Serra, Vitória e (Veja a lista com os postos e o valor da gasolina no final da matéria). A reportagem deentrou em contato, por telefone, com 16 postos dos municípios de Cariacica Vila Velha , na tarde desta segunda-feira.

Apenas dois dos postos de combustíveis ouvidos pela reportagem, um em Cariacica e outro em Vitória, afirmaram terem recebido o novo combustível, porém, como ainda havia gasolina antiga no tanque de armazenamento, ambos estão misturados. "Nos próximos 15 a 20 dias, com a renovação do estoque no posto, isso deve ser consertado", disse um vendedor. Outros postos disseram que não têm previsão de quando o novo combustível começa a chegar.

A mudança contempla das gasolinas comum (tipo C) e Premium (para carros esportivos). A nova gasolina promete menor consumo e maior desempenho. Ela está mais próxima ao padrão de combustível europeu, porém, pode pesar mais no bolso na hora de abastecer o veículo. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis no Espírito Santo (Sindipostos), a chegada do novo produto aos capixabas dependerá dos estoques das distribuidoras e da sua logística.

"Em média, os postos do Espírito Santo renovam seus estoques a cada semana, sendo que, na Grande Vitória, os reabastecimentos acontecem até três vezes na mesma semana. Quanto à alteração do preço ao consumidor, dependerá de como ele se comportará a longo da cadeia: da produção para a distribuição e da distribuição para os postos" Sindipostos - em nota

Durante a ronda por telefone, muitos dos atendentes não sabiam o que era a nova gasolina 92 RON ou 93 RON. Atualmente, existem dois parâmetros de octanagem  Motor Octane Number (MON) e Research Octane Number (RON). No Brasil, só era especificada a MON e o índice antidetonante (IAD), que é a média entre MON e RON.

De acordo com a Resolução nº 807/2020 da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), toda a gasolina produzida no Brasil e importada deverá atender às novas especificações a partir do dia 3 de agosto. Porém, foi dado um prazo adicional de 60 dias para as distribuidoras e de 90 dias para os revendedores se adequarem, permitindo o escoamento de possíveis produtos comercializados até o último domingo (2) ainda sem atender integralmente às novas características.

3 DE NOVEMBRO DATA LIMITE PARA POSTOS COMERCIALIZAREM APENAS NOVA GASOLINA

Essa mudança acorrerá em duas etapas. A primeira, que está em andamento e segue até 3 de novembro, quando será obrigatória a gasolina com as novas especificações. Já a segunda começa em 1º de janeiro de 2022. O valor mínimo de octanagem RON, para a gasolina comum, será 92, a partir de 3 de agosto de 2020, e 93, a partir de 1º de janeiro de 2022. Já para a gasolina Premium, já passou a ser de 97.

De acordo com a ANP, quem estiver vendendo gasolina antiga após o prazo estará sujeito a processo administrativo que, após amplo direito de defesa e contraditório, poderá resultar em multa de R$ 20 mil a R$ 5 milhões.

O QUE MUDA NA GASOLINA?

A revisão da especificação da gasolina feita pela ANP contempla, principalmente, três pontos. O primeiro é o estabelecimento de valor mínimo de massa específica (ME), de 715,0 kg/m3, o que significa mais energia e menos consumo.

O segundo é o valor mínimo para a temperatura de destilação em 50% (T50) para a gasolina A, de 77,0 ºC. Os parâmetros de destilação afetam questões como desempenho do motor, dirigibilidade e aquecimento do motor.

Já o terceiro ponto é a fixação de limites para a octanagem RON (Research Octane Number), já presente nas especificações da gasolina de outros países. A fixação de tal parâmetro mostra-se necessária devido às novas tecnologias de motores e resultará em uma gasolina com maior desempenho para o veículo.

Posto de combustível da BR Crédito: Fernando Madeira

ENTENDA AS MUDANÇAS