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Economia

Petrobras anuncia redução média de 4% no preço da gasolina nas refinarias

A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) informou que a queda do preço, válida a partir da sexta (31) foi de R$ 0,0692 por litro

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:22
Petrobras reduz preço da gasolina e diesel nas refinarias
A Petrobras anunciou aos seus clientes queda média de 4% no preço do litro da gasolina vendido em suas refinarias Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras anunciou aos seus clientes queda média de 4% no preço do litro da gasolina vendido em suas refinarias. O preço do óleo diesel não foi reajustado, segundo a empresa. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) informou que a queda do preço, válida a partir da sexta-feira (31) foi de R$ 0,0692 por litro.
"Eu não esperava (alteração no preço da Petrobras). O mercado está muito volátil, com o câmbio subindo e a mudança na especificação da gasolina", afirmou Sérgio Araújo, presidente da entidade.
A Petrobras já começou a vender aos distribuidores a gasolina com octanagem RON 93, que passa a ser obrigatória a partir de janeiro de 2022 em todo o País, segundo as novas regras da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A Resolução 807/20, da ANP, entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 3. A regra estabelece uma octanagem mínima de 92 pela metodologia RON (Research Octane Number), a mesma já existente na Europa.

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