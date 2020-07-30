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Dinheiro na mão

Papel-moeda tem recorde de circulação no País

Saque do auxílio emergencial de R$ 600 pode ter provocado esse aumento pela procura de cédulas do real

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 09:30
Pagamento em dinheiro
Pagamento em dinheiro dos benefícios sociais estão aumentando a demanda de papel-moeda Crédito: Siumara Gonçalves
A crise provocada pelo novo coronavírus elevou a demanda dos brasileiros por dinheiro em espécie. Dados divulgados ontem pelo Banco Central mostram que de fevereiro - antes da pandemia - para junho o Papel- Moeda em Poder do Público (PMPP) saltou 29%, de R$ 210,2 bilhões para R$ 270,9 bilhões. Este é o maior valor da série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2001.
O movimento chama a atenção por ocorrer em um momento da história econômica em que os países têm elevado as iniciativas para uso da tecnologia em transações comerciais - o que reduz a necessidade de papel-moeda. Com a pandemia, porém, o cenário mudou: um montante adicional de R$ 60,672 bilhões em cédulas está em circulação no Brasil.
De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, o aumento do papel-moeda nas mãos do público nos últimos meses foi causado pela demanda da população com a liberação do auxílio emergencial mensal de R$ 600 pelo governo, durante a pandemia.

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"Se a população tem demanda por papel-moeda, a função do BC é sancionar essa demanda. Se a população tem maior demanda por cédulas e moedas, o BC oferta. Se não fizer isso, haverá falta de numerário. Se a demanda cai, uma parcela disso é recolhida", explicou Rocha.
Os dados do BC mostraram ainda que os depósitos à vista - recursos que estão nos bancos - também subiram de fevereiro para junho, em 25,3%. O montante total passou de R$ 199,681 bilhões para R$ 250,112 bilhões. O avanço indica que parte da população que recebeu auxílio do governo não sacou os recursos em espécie, mas sim manteve o dinheiro dentro do sistema financeiro.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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