Transporte a baixo custo

Nova empresa oferece viagens rodoviárias a partir de R$ 49,90 no ES

A plataforma BusCo terá primeira viagem nesta sexta-feira (1º), com saída de Vitória em direção a São Paulo; saiba os outros destinos que ficarão disponíveis

A partir desta sexta-feira (1ª), Vitória passa a contar com um novo serviço de transporte rodoviário: a BusCo. A empresa aposta no mercado de mobitech lowcost, ou seja, empresa de tecnologia em mobilidade de baixo custo, unindo inovação, por meio de algoritmos, inteligência artificial, aplicativos e outros recursos digitais a viagens com valores acessíveis, com passagens a partir de R$ 49,90 no Espírito Santo. A companhia conta com a parceria entre o grupo Águia Branca e a JCA. >