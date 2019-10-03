Home
Navio com parte submersa chama atenção de quem passa pelo Centro

Navio com parte submersa chama atenção de quem passa pelo Centro

Apesar da impressão de afundamento causada pela imagem, a foto registrou o momento de carregamento dos porões traseiros do navio. "Não há risco algum, é normal", enfatizou empresa responsável pela operação

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 12:42

 - Atualizado há 6 anos

Navio atracado no Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Quem passou pelo Centro de Capital na manhã desta quinta-feira (03) viu uma cena que chamou atenção. Um navio, atracado no Porto de Vitória, parecia estar afundando, com parte de sua estrutura mais submersa do que a outra e um boia próximo à embarcação.

Procurada pela reportagem, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), responsável pela administração do Porto, respondeu que, na verdade, o desequilíbrio do navio Yu Peng, da China, é um procedimento rotineiro e normal de abastecimento.

De acordo com a Transhipping, empresa que dá assistência ao navio, a imagem causa a falsa impressão de afundamento. O registro mostra apenas o momento em que os porões da parte traseira da embarcação eram abastecidos. "Não há risco algum. É um procedimento normal", finalizou o gerente da empresa, Helder Marques.

