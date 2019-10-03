Navio com parte submersa chama atenção de quem passa pelo Centro

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 12:42
- Atualizado há 6 anos
Quem passou pelo Centro de Capital na manhã desta quinta-feira (03) viu uma cena que chamou atenção. Um navio, atracado no Porto de Vitória, parecia estar afundando, com parte de sua estrutura mais submersa do que a outra e um boia próximo à embarcação.
Procurada pela reportagem, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), responsável pela administração do Porto, respondeu que, na verdade, o desequilíbrio do navio Yu Peng, da China, é um procedimento rotineiro e normal de abastecimento.
De acordo com a Transhipping, empresa que dá assistência ao navio, a imagem causa a falsa impressão de afundamento. O registro mostra apenas o momento em que os porões da parte traseira da embarcação eram abastecidos. "Não há risco algum. É um procedimento normal", finalizou o gerente da empresa, Helder Marques.
