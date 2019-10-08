Disputa acirrada!

Na briga por cliente, bancos reduzem juros do crédito imobiliário

A Caixa anunciou nesta terça-feira mais uma redução na taxa cobrada nos financiamentos habitacionais

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 15:30 - Atualizado há 6 anos

Disputa entre bancos tenta atrair clientes em busca de financiamento. Crédito: Freepik

Após mais um corte dos juros básicos da economia, os bancos privados deram início a mais uma ofensiva na redução de taxas do crédito imobiliário com objetivo de disputar a vice-liderança de uma mercado dominado pela Caixa Econômica Federal.

O Itaú anunciou redução da taxa mínima de 8,30% ao ano mais TR para 7,45% e prazo de até 360 meses, o Bradesco seguiu o movimento: redução de 8,10% para 7,30%, a menor taxa do mercado, com prazo também de 360 meses.

Recentemente, o Banestes também divulgou novidades em relação à linha de financiamento imobiliário. A taxa de juros mínima passou para 7,95% ao ano para unidades de até R$ 1,5 milhão. Além disso, o banco ampliou o prazo de financiamento para 420 meses – anteriormente, o prazo era de 360 meses.

Já o Banco do Brasil lançou a “Taxa por Prazo”, na qual o cliente pode optar por diferentes prazos na contratação do seu financiamento imobiliário, que vão de 60 a 420 meses. As taxas também foram reduzidas para um patamar a partir de 7,4% ao ano +TR, que variam de acordo com o perfil e segmentação de clientes.

O Santander, em julho deste ano, também fez o seu terceiro corte de redução, chegando a taxa mínima de 7,99% ao ano mais taxa referencial (TR), com prazo de até 420 meses de financiamento imobiliário.

Caixa

A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira, 8, a redução de até 1,0 ponto porcentual das taxas de juros para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

A menor taxa de juros cobrada pela Caixa passará de 8,50% mais a Taxa Referencial (TR) para 7,50% mais a TR. Já a maior taxa irá de 9,75% mais a TR para 9,50% mais a TR. De acordo com a Caixa, as novas taxas passam a valer na segunda-feira, dia 14 de outubro.

Desde agosto deste ano, a Caixa, líder no mercado imobiliário, oferece financiamento imobiliário com uma taxa de juros mais baixa, mas o contrato é reajustado mensalmente pela inflação, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Dessa forma, cliente pode contratar um financiamento cuja taxa de juros terá dois componentes: uma taxa fixa, entre 2,95% e 4,95% ao ano, mais a variação da inflação (pelo IPCA mensal).

A taxa mais baixa, de 2,95% ao ano, é apenas para servidores públicos. Trabalhadores do setor privado terão juros a partir de 3,25% pela nova modalidade. Nos dois casos, o teto é 4,95%, para clientes que não têm relacionamento com a Caixa --como recebimento de salário, por exemplo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta