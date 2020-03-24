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Aposentadoria

Medo de aglomeração faz bancos abrirem mais cedo para aposentado

Calendário de pagamento do 13º começa nesta quarta-feira (25). Instituições financeiras sugerem que segurados do INSS usem caixa eletrônico para evitar filas nas agências

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:32
Fachada do Banco do Brasil - Praia de Camburi - Vitória/ES
Agências vão abrir mais cedo para atender aposentados Crédito: Ricardo Medeiros
Para reduzir o risco de contágio do coronavírus entre a população mais idosa, os bancos vão começar e abrir mais cedo aumentar o limite de saque para aposentados. Segundo o calendário do INSScomeça nesta quarta-feira (25) o pagamento do benefício aos aposentados e as medidas visam evitar aglomerações.
No Banco do Brasil, por exemplo, a preocupação com o contágio vai fazer com que 80% das salas em que ficam os caixas eletrônicos fiquem abertas das 6h às 22h. Além disso, aposentados do INSS que recebem pelo banco terão o limite de saque aumentado para R$ 4 mil, segundo informou o superintendente estadual em exercício do Banco do Brasil, Adilson Paul Junges.
As agências vão abrir entre 9h e 10h somente para atender os aposentados que não conseguirem utilizar o autoatendimento, acrescenta Junges. O superintendente em exercício também lembra que o saque não é a única forma de utilizar o benefício, já que o cartão de saque também permite operações no débito.

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Banestes informou, por meio de nota, que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) enviou um ofício ao INSS solicitando a urgente revisão do calendário de pagamento dos benefícios. Dessa forma, o banco aguarda o retorno do órgão para a adoção de medidas cabíveis.
Ainda assim, o Banestes informou que já existe a orientação para a população evitar aglomerações e, no caso de filas, manter o distanciamento necessário. As salas de autoatendimento do Banestes estão abertas e com as portas abertas para facilitar a circulação do ar.

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De acordo com o Bradesco, a rede de agências já começou a funcionar em horário diferenciado  entre 10h e 14h. Para aposentados e pensionistas, o atendimento começa uma hora antes e nos dias de pagamento desse público, a abertura acontecerá com duas horas de antecedência, ou seja, às 8h.
Segundo o Bradesco, os funcionários também estão orientados a organizar o atendimento de forma a evitar a concentração de pessoas, mantendo a distância de 1,5 metro entre as pessoas nas filas.
O Sicoob enviou uma nota informando que vai orientar os aposentados a evitar aglomeração na área dos caixas eletrônicos e sugerir a alternância de recebimentos durante o horário de funcionamento das agências. Para os aposentados que necessitarem de atendimento presencial, o horário será entre 12h e 15h, destacou.
O Banco do Nordeste informou que um número reduzido de clientes recebe a aposentadoria pela instituição. Dessa forma, os clientes entram aos poucos nas agências e as filas são organizadas do lado de fora respeitando uma distância segura entre os clientes.

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Por fim, a Caixa, informou que passa a funcionar em horário diferenciado  das 10h às 14h  e apenas para casos restritos que não puderem ser tratados pelo atendimento telefônico ou pelos aplicativos do banco. A Caixa também manterá a abertura antecipada em uma hora de 1.619 agências, exclusivamente para os atendimentos de clientes de grupo de risco.
Itaú e Santander também foram acionados, mas não responderam até a publicação desta matéria. Assim que uma resposta for enviada o texto será atualizado.

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