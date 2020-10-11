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Natal em outubro?

Lojas da Grande Vitória antecipam a chegada do Papai Noel

Ainda nem chegou o Dia das Crianças, e os comerciantes da capital capixaba já estão de olho na próxima data comemorativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 07:44

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 07:44

Artigos natalinos
Artigos de Natal são vendidos na loja Central de Aviamentos Crédito: Vitor Jubini
Ainda nem chegou o Dia das Crianças e os comerciantes já estão de olho na próxima data comemorativa. Em Vitória, o bom velhinho já deu o ar da graça em alguns estabelecimentos, que abraçaram com tudo a decoração natalina.
Lojas da Grande Vitória antecipam a chegada do Papai Noel
Em uma loja de artigos para festa e decoração, na Avenida Vitória, um boneco inflável do Papai Noel foi colocado logo na entrada, com o braço levantado, como se cumprimentasse quem chega. As luzes pisca-pisca também já foram espalhadas pelo local.
Ainda em outubro, o movimento pode ser considerado precipitado por parte dos consumidores. Ocorre que o segmento, que enfrentou perdas diversas diante das medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19, anseia pela data. Geralmente, o maior volume de vendas do ano é registrado justamente na época do Natal.
O comércio vem se recuperando aos poucos, e, em agosto deste ano, obteve o melhor resultado para o mês desde 2014, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Contudo, o desempenho geral ainda está longe do esperado, uma vez que, neste ano, as lojas passaram muito tempo de portas fechadas em função da pandemia. E é com as datas comemorativas que o setor conta para dar maior impulso à retomada.
Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que, mesmo com os efeitos da pandemia, que afetaram as finanças das famílias, cerca de 72% dos consumidores pretendem ir às compras para o Dia das Crianças.
Esse resultado serve de termômetro para o fim do ano e eleva a expectativa para as próximas datas comemorativas. Daí a decoração prematura nas lojas.

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Existe não apenas uma ansiedade, mas uma necessidade de aumento de vendas no Natal. Entendemos que pode ser uma data propícia para que a gente recupere parte das perdas acumuladas ao longo do ano, caso a situação da pandemia continue melhorando, destacou o superintendente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Wagner Junior Corrêa.
Corrêa observou, porém, que isso não significa que o comércio tenha "pulado" o Dia das Crianças, comemorado na próxima segunda-feira (12). Muito pelo contrário. Segundo o superintendente da CDL Vitória, os lojistas se prepararam para a data, inclusive fazendo algumas promoções e apostando em vendas virtuais.

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