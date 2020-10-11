Artigos de Natal são vendidos na loja Central de Aviamentos Crédito: Vitor Jubini

Ainda nem chegou o Dia das Crianças e os comerciantes já estão de olho na próxima data comemorativa. Em Vitória , o bom velhinho já deu o ar da graça em alguns estabelecimentos, que abraçaram com tudo a decoração natalina.

Your browser does not support the audio element. Lojas da Grande Vitória antecipam a chegada do Papai Noel

Em uma loja de artigos para festa e decoração, na Avenida Vitória, um boneco inflável do Papai Noel foi colocado logo na entrada, com o braço levantado, como se cumprimentasse quem chega. As luzes pisca-pisca também já foram espalhadas pelo local.

Ainda em outubro, o movimento pode ser considerado precipitado por parte dos consumidores. Ocorre que o segmento, que enfrentou perdas diversas diante das medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19 , anseia pela data. Geralmente, o maior volume de vendas do ano é registrado justamente na época do Natal.

Contudo, o desempenho geral ainda está longe do esperado, uma vez que, neste ano, as lojas passaram muito tempo de portas fechadas em função da pandemia. E é com as datas comemorativas que o setor conta para dar maior impulso à retomada.

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que, mesmo com os efeitos da pandemia, que afetaram as finanças das famílias, cerca de 72% dos consumidores pretendem ir às compras para o Dia das Crianças.

Esse resultado serve de termômetro para o fim do ano e eleva a expectativa para as próximas datas comemorativas. Daí a decoração prematura nas lojas.

Existe não apenas uma ansiedade, mas uma necessidade de aumento de vendas no Natal. Entendemos que pode ser uma data propícia para que a gente recupere parte das perdas acumuladas ao longo do ano, caso a situação da pandemia continue melhorando, destacou o superintendente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Wagner Junior Corrêa.