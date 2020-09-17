OMC: comércio de serviços está abaixo da tendência, mas há sinal de recuperação

Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O comércio global de serviços provavelmente continuou bem abaixo da tendência ao longo do segundo trimestre de 2020 em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus , mas houve ganhos modestos em alguns setores importantes, segundo o chamado "barômetro de comércio de serviços" da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Divulgado nesta quinta-feira (17), o barômetro da OMC está atualmente na mínima recorde de 95,6, significativamente abaixo do valor-base de 100.

Pelo barômetro, leituras de 100 indicam crescimento em linha com as tendências de médio prazo. Resultados maiores que 100 sugerem crescimento acima da tendência e menores que 100, abaixo da tendência.

A maioria dos componentes do barômetro continua abaixo da tendência, mas alguns dão sinais de que já atingiram o fundo do poço.

O de transporte aéreo de passageiros (49,2) foi o mais fortemente afetado pela Covid-19, registrando a maior queda entre todos os componentes. A contração deste setor foi suficientemente grande para pesar no comércio global de serviços, embora tenha aparentemente se estabilizado nos últimos tempos, diz a OMC.