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Acordo

Brasil e Paraguai restabelecem comércio em seis cidades fronteiriças

O acordo autoriza a criação de pontos comerciais nas áreas de fronteira, onde os produtos comprados pelos nacionais do país vizinho serão entregues

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 09:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 09:55
O Mercosul é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai
Brasil e Paraguai compõem o Mercosul, juntamente com a Argentina e o Uruguai Crédito: Reprodução
Os governos do Brasil e do Paraguai decidiram nesta quarta-feira (16) reabrir parcialmente o comércio fronteiriço entre as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este; Mundo Novo (MS) e Salto del Guairá; e Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero.
O acordo autoriza a criação de pontos comerciais nas áreas de fronteira, onde os produtos comprados pelos nacionais do país vizinho serão entregues. Os compradores deverão usar serviços de comércio eletrônico ou de entrega e retirar as compras nesses locais.
As travessias de fronteira entre Brasil e Paraguai estão fechadas desde o início da crise do coronavírus e só é permitida a passagem de transporte de carga.
Os termos foram firmados durante videoconferência entre o chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, e seu par, Antonio Rivas. Em nota, o Itamaraty afirmou que requisitos aduaneiros, migratórios e sanitários determinados por cada país deverão ser observados.
Com um sistema de saúde limitado e pouco acesso a insumos para combater a Covid-19, Assunção adotou regras duras de confinamento e fechou suas fronteiras, temendo a importação de casos de coronavírus, principalmente do Brasil.
Até esta quarta, o Paraguai registrou 30.419 infecções por Covid-19 e 566 mortes.

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