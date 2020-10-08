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Crescimento

Cinco das oito atividades do varejo avançam em agosto ante julho, aponta IBGE

Houve expansão em Tecidos, vestuário e calçados (30,5%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,4%), Móveis e eletrodomésticos (4,6%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 12:38

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:38

Fique livre das traças das roupas e armários
Cinco das oito atividades varejistas registraram avanços nas vendas em relação a julho Crédito: Pixabay
O comércio varejista manteve a tendência de crescimento disseminado em agosto. Cinco das oito atividades varejistas registraram avanços nas vendas em relação a julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o volume vendido cresceu 3,4% em agosto ante julho.
Houve expansão em Tecidos, vestuário e calçados (30,5%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,4%), Móveis e eletrodomésticos (4,6%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (1,5%) e Combustíveis e lubrificantes (1,3%).
As perdas ocorreram em Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-1,2%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-2,2%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-24,7%).
No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas cresceram 4,6% em agosto ante julho. O setor de Veículos, motos, partes e peças cresceu 8,8%, enquanto Material de construção avançou 3,6%.

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