Cinco das oito atividades do varejo avançam em agosto ante julho, aponta IBGE

Cinco das oito atividades varejistas registraram avanços nas vendas em relação a julho Crédito: Pixabay

O comércio varejista manteve a tendência de crescimento disseminado em agosto. Cinco das oito atividades varejistas registraram avanços nas vendas em relação a julho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . Na média global, o volume vendido cresceu 3,4% em agosto ante julho.

Houve expansão em Tecidos, vestuário e calçados (30,5%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (10,4%), Móveis e eletrodomésticos (4,6%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (1,5%) e Combustíveis e lubrificantes (1,3%).

As perdas ocorreram em Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-1,2%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-2,2%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-24,7%).