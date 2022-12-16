Líder atacadista no ES vai aumentar portfólio de importados

Loja do Atacado São Paulo é tradicional ponto de compras na Avenida Vitória, na Capital Crédito: Atacado São Paulo/Divulgação

Com um mix de mais de 12 mil produtos em suas gôndolas, o Atacado São Paulo quer ainda mais variedade para oferecer aos clientes. Por isso, faz parte de seus planos para o próximo ano expandir a importação de produtos vindos de outros países.

A empresa também pretende incrementar o e-commerce, haja vista que cresce a procura pelas compras on-line, e aumentar a eficiência na logística. Os objetivos para 2023 foram revelados pelo proprietário do Atacado, Paulo César Sárria. “Estamos sempre inovando, criando, modernizando e buscando produtos diferenciados com preços bem competitivos que façam diferença no mercado.”

Ele comenta que há 38 anos o estabelecimento tem as mesmas marca e razão social. “Também criamos um vínculo cada vez mais forte com os nossos clientes nos Estados onde atuamos.”

Fundada em 1984, a empresa iniciou as atividades como papelaria e hoje atende mais de 7 mil clientes por mês, oferecendo um mix que contempla produtos para escritório, higiene, limpeza, informática, artes e festas. O empreendimento também ampliou a área de atuação.

Além da tradicional loja na Avenida Vitória, na Capital, tem uma filial em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, e um centro de distribuição no município da Serra.

A essência do negócio está na variedade. Essa característica está presente desde o começo desse processo, quando a atacadista investia na linha de informática, até recentemente, com a grande ampliação dos setores de itens de limpeza e ferramentas domésticas.

"Está no nosso DNA o empenho constante em trazer novidades, destacando sempre nosso produto principal, a papelaria." Paulo César Sárria - Proprietário do Atacado São Paulo

Na avaliação do empresário, a referência como Marca de Valor reflete o esforço desenvolvido ao longo dessas décadas. “É fruto de um trabalho sério, honesto, de muito respeito e transparência com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Durante muito tempo, trabalhamos nosso relacionamento, e isso acaba refletindo-se no reconhecimento.”

O empresário traz na memória o início dessa trajetória. “Passamos de quatro pessoas no começo de nossa história, em 1984, para quase 200 atualmente. Entregávamos a mercadoria vendida em um Fiat 147, e hoje temos um centro de distribuição para armazenar e distribuir produtos de forma muito mais eficiente.”

Paulo César Sárria destaca as evoluções ao longo do tempo, sobretudo na logística Crédito: Atacado São Paulo/Divulgação

Com longa experiência no ramo, ele compartilha que o segredo sempre foi a inovação constante.