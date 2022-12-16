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Marcas de Valor 2022

Líder atacadista no ES vai aumentar portfólio de importados

Atacado São Paulo mira preços competitivos e variedade de itens. Plano para 2023 é incrementar o e-commerce da marca

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 00:06

Publicado em 

16 dez 2022 às 00:06
Atacado São Paulo
Loja do Atacado São Paulo é tradicional ponto de compras na Avenida Vitória, na Capital Crédito: Atacado São Paulo/Divulgação
Com um mix de mais de 12 mil produtos em suas gôndolas, o Atacado São Paulo quer ainda mais variedade para oferecer aos clientes. Por isso, faz parte de seus planos para o próximo ano expandir a importação de produtos vindos de outros países.
A empresa também pretende incrementar o e-commerce, haja vista que cresce a procura pelas compras on-line, e aumentar a eficiência na logística. Os objetivos para 2023 foram revelados pelo proprietário do Atacado, Paulo César Sárria. “Estamos sempre inovando, criando, modernizando e buscando produtos diferenciados com preços bem competitivos que façam diferença no mercado.”
Ele comenta que há 38 anos o estabelecimento tem as mesmas marca e razão social. “Também criamos um vínculo cada vez mais forte com os nossos clientes nos Estados onde atuamos.”
Fundada em 1984, a empresa iniciou as atividades como papelaria e hoje atende mais de 7 mil clientes por mês, oferecendo um mix que contempla produtos para escritório, higiene, limpeza, informática, artes e festas. O empreendimento também ampliou a área de atuação.
Além da tradicional loja na Avenida Vitória, na Capital, tem uma filial em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, e um centro de distribuição no município da Serra.
A essência do negócio está na variedade. Essa característica está presente desde o começo desse processo, quando a atacadista investia na linha de informática, até recentemente, com a grande ampliação dos setores de itens de limpeza e ferramentas domésticas.
"Está no nosso DNA o empenho constante em trazer novidades, destacando sempre nosso produto principal, a papelaria."
Paulo César Sárria - Proprietário do Atacado São Paulo
Na avaliação do empresário, a referência como Marca de Valor reflete o esforço desenvolvido ao longo dessas décadas. “É fruto de um trabalho sério, honesto, de muito respeito e transparência com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Durante muito tempo, trabalhamos nosso relacionamento, e isso acaba refletindo-se no reconhecimento.”
O empresário traz na memória o início dessa trajetória. “Passamos de quatro pessoas no começo de nossa história, em 1984, para quase 200 atualmente. Entregávamos a mercadoria vendida em um Fiat 147, e hoje temos um centro de distribuição para armazenar e distribuir produtos de forma muito mais eficiente.”
Paulo César Sárria, proprietário do Atacado São Paulo
Paulo César Sárria destaca as evoluções ao longo do tempo, sobretudo na logística Crédito: Atacado São Paulo/Divulgação
Com longa experiência no ramo, ele compartilha que o segredo sempre foi a inovação constante.
“Sem ela, não teríamos ampliado tanto a variedade de produtos. Além disso, fortalecer as parcerias com nossos clientes e fornecedores foi primordial para que essas novidades e inovações chegassem ao mercado da maneira mais eficiente. Essas parcerias são aspecto-chave do nosso planejamento até hoje. O segredo está na busca constante por oportunidades cada vez mais interessantes e maiores. Seja na novidade de um produto, seja no preço agressivo de um lote arrematado, buscamos sempre ampliar o leque de produtos e trazer o menor preço.”

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