Negócio de R$ 7 bilhões

Leilão da Cesan atrai gigantes da Europa e do Brasil nesta terça (17)

GS Inima, Acciona e Aegea vão disputar duas Parcerias Público-Privadas (PPPs) para o tratamento de esgoto de 43 cidades do Espírito Santo, inclusive de Vitória

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) apresentou ao mercado uma proposta de Parceria Público Privada (PPP) para o tratamento de esgoto de 43 municípios do Espírito Santo. Três empresas demonstraram interesse — as gigantes GS Inima e Acciona, da Europa, e a Aegea, do Brasil — e vão participar do leilão nesta terça-feira (17), na B3 (bolsa de valores), em São Paulo.>