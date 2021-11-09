Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alíquota previdenciária

Justiça suspende desconto de 14% em salário de professor de Vitória

A decisão vale para trabalhadores ativos, inativos e pensionistas. Reforma da previdência municipal aumentou contribuição de 11% para 14%, sem escalonamento.
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

09 nov 2021 às 08:21

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 08:21

Aposentados e pensionistas protestam em frente a Prefeitura de Vitória contra a contribuição da nova aliquota previdênciaria, aprovada pela reforma da Previdência de Vitória.
Aposentados e pensionistas protestaram em frente à Prefeitura de Vitória contra a contribuição da nova alíquota, aprovada pela reforma da Previdência de Vitória. Crédito: Acervo pessoal/ Geruza Rios Pessanha Tavares
A Justiça Estadual suspendeu o aumento da alíquota previdenciária dos professores ativos e aposentados da prefeitura de Vitória. A juíza Heloísa Cariello acatou de forma liminar (provisória) o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) para que a lei que aplicou a reforma da Previdência aos servidores municipais da cidade fosse suspensa para os integrantes do magistério.
A Lei Municipal nº 9.720/202 promoveu a reforma da previdência dos servidores públicos da cidade. Entre as principais alterações estão o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% e a mudança da base de cálculo dessa alíquota. Ela não mais incide sobre o valor do salário que ultrapassa o teto do INSS, mas sim sobre o valor total do rendimento que ultrapasse um salário mínimo.
A lei foi aprovada pela Câmara de Vitória em dois turnos no mesmo dia, em 4 de janeiro, com duas horas de intervalo entre eles. A nova Previdência entrou em vigor no início de maio.

Veja Também

Vitória prevê economia de R$ 245 milhões em dez anos com Previdência

A decisão da Justiça, datada da última quinta-feira (4), aponta que o estudo atuarial, que demonstra a situação financeira dos fundos de aposentadoria da prefeitura, só foi feito depois da aprovação da lei. É nesse estudo que é possível ver se há déficit na previdência ou não.
“Parece-me que o projeto de lei, datado de 04/01/2021, que culminou na reforma previdenciária, não observou a exigência legal, corroborada pela jurisprudência, de realização de estudo técnico atuarial. Na verdade, o estudo técnico atuarial foi realizado a posteriori, mais precisamente em 08/03/2021, com data focal que remete a 31/12/2020”, apontou a magistrada, completando que esse estudo deveria ter sido analisado pelos vereadores antes da apreciação do projeto de lei.
Ela destaca ainda que a análise atuarial em questão não indica a existência de déficit previdenciário, o que, segundo a decisão, significa que não há necessidade de aumentar a alíquota de contribuição.

Veja Também

Câmara de Vitória aprova idade mínima e regras de transição da Previdência

“[...] as inferências nele atingidas apontam para desnecessidade da majoração das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores substituídos (magistério)”, escreveu.
Segundo o diretor de Comunicação do Sindiupes, a categoria, assim como os demais servidores da prefeitura, tentou dialogar com o executivo municipal após a aprovação da lei, sem sucesso.
“Todos os servidores foram buscar diálogo político, com manifestações e protestos. Mas nada disso sensibilizou o governo municipal. Não vemos outra alternativa a não ser buscar esse reparo por via judicial”, disse.

Veja Também

Vitória muda projeto de reforma da Previdência para garantir repasses

A categoria defende que a alíquota para os aposentados e pensionistas seja aplicada de forma escalonada, com percentuais menores incidindo sobre quem ganha menos, chegando a 14% para quem recebe acima do teto do INSS, que é de R$ 6,433.
A prefeitura de Vitória informou em nota que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, já se manifestou sobre a matéria, no Tema 933 - Repercussão Geral, decidindo que "a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco." 
Disse ainda que "confia no Poder Judiciário" e assim que tomar ciência da decisão, apresentará recurso. Segundo o Executivo municipal,  a cidade estava com certificado de regularidade perante o Ministério da Economia válido sob liminar, ou seja, poderia ser revogada a qualquer momento, caso não aprovasse uma reforma da Previdência. 
"Em 2021, com a reforma apresentada pela atual gestão, a certidão passou a ter caráter  administrativo, já que é  emitida pelo Ministério da Economia, apresentando mais solidez. A Prefeitura acrescenta que não implementar a reforma poderia prejudicar o recebimento de transferências voluntárias da União e financiamentos com bancos federais", diz a nota.

QUAIS SÃO AS NOVAS ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA DE VITÓRIA

  • 14% calculada sobre a remuneração dos servidores ativos;
  • 14% calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos proventos de aposentadorias e pensões para os aposentados e pensionistas;
  • Adicional de 2,5% sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);
  • Adicional de 5% sobre o valor da parcela da remuneração, dos proventos de aposentadorias e das pensões que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Prefeitura de Vitória Previdência Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados