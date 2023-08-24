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Resistência

Itapemirim volta a operar em Cachoeiro, mas não consegue usar rodoviária

Impasse entre a nova empresa que assumiu linhas e a responsável pelo terminal rodoviário tem impedido uso de espaços que pertenciam à viação capixaba
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 ago 2023 às 15:03

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 15:03

Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo
Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo Crédito: Suzantur
Com o arrendamento das linhas da Itapemirim pela Suzantur, os ônibus com a marca da empresa capixaba falida voltaram a operar em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, mas um impasse com a Ercisa, responsável pela rodoviária do município, tem impedido que os guichês antes pertencentes à viação sejam utilizados. Com isso, os passageiros que querem viajar com a nova Itapemirim precisam ir ao guichê da Rio Doce no terminal. 
A sentença que decretou a falência da empresa do Estado no fim de 2022, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), deu a Suzantur o direito de operar as linhas da Kaissara e Itapemirim e garantiu o uso das marcas, de parte dos imóveis da empresa  e de todos os guichês. Este último, no entanto, não tem sido cumprido. 
Segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), a Suzantur está autorizada a atuar no Espírito Santo desde março. A EXM Partners — administradora judicial da Itapemirim nomeada pela Justiça — alega que a responsável pela Rodoviária de Cachoeiro tem dificultado o acesso aos espaços do terminal antes pertencentes à Itapemirim.
Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim
Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: TV Gazeta - 13/02/2021
A atitude da responsável pelo terminal foi citada em uma notificação que a EXM fez à Justiça em julho deste ano, tentando resolver o problema. 
“A notificada, até o momento, não cumpriu a decisão judicial, e a Transportadora Turística Suzano Ltda encontra-se impossibilitada de utilizar todas as estruturas outrora ocupadas pela massa falida do Grupo Itapemirim (guichês, salas vip, salas de cargas e encomendas, frota e outras que viessem a compor a prestação dos serviços)”, afirmou a EXM no texto.
“É de conhecimento desta administradora judicial que a notificada apresenta resistência, mesmo diante de determinação judicial transitada em julgado, boletim de ocorrência e ata notarial sobre o fato providenciados pela arrendatária”, pontuou a administradora judicial.
Seguindo a determinação da Justiça paulista, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também emitiu uma autorização de embarque e desembarque para a nova Itapemirim operar na rodoviária. No documento, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Desenvolvimento Sustentável (Semurb) notifica a responsável pela rodoviária a fornecer, de forma imediata, total acesso à Suzantur. 
Prefeitura de Cachoeiro autoriza Itapemirim a fazer o embarque e desembarque de passageiros na rodoviária
Prefeitura de Cachoeiro autoriza Itapemirim a fazer o embarque e desembarque de passageiros na rodoviária Crédito: Reprodução

Embarque e desembarque "informal"

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o diretor operacional da Suzantur, Júlio Cézar de Assis, afirmou que o embarque e o  desembarque nos ônibus da nova Itapemirim estão ocorrendo "informalmente".
"Os ônibus estão saindo e entrando da rodoviária informalmente, porque a Ercisa não deu o documento oficial exigido pela ANTT", destacou.
O documento ao qual o diretor operacional se refere é a resolução 4770/2015, que visa a orientar a prestação do serviço de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros no país.
Quem quiser, então, viajar com a nova Itapemirim embarca e desembarca dentro da rodoviária. Para comprar passagens ou pedir informações e ajuda, no entanto, é necessário ir ao guichê da Viação Rio Doce, que tem dividido o espaço com a Suzantur temporariamente. 

Cachoeiro na rota da Suzantur 

Das 132 linhas da Kaissara e Itapemirim, a Suzantur colocou em operação, nos últimos 10 meses, rotas incluindo as capitais Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória, além de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 10 de agosto. 
Rotas em operação:
  • Cachoeiro de Itapemirim x São Paulo via Muqui; 
  • Cachoeiro de Itapemirim x São Paulo via Itaperuna; 
  • Afonso Cláudio x São Paulo via Cachoeiro e Rio de Janeiro; 
  • Vitória x Niterói (RJ) via Rio das Ostras (RJ); 
  • Timbaúba (PE) x São Paulo; 
  • São João da Barra (RJ) x Belo Horizonte (MG); 
  • Campos dos Goytacazes (RJ) x Belo Horizonte; 
  • Caruaru (PE) x Brasília (DF); 
  • Recife (PE) x Goiânia (GO).

O que diz a Ercisa 

A reportagem de A Gazeta procurou por diversas vezes a Ercisa, responsável pela rodoviária, em busca de um posicionamento, mas não conseguiu um retorno até a publicação do texto. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.

Quem é a empresa que assumiu os ônibus da Itapemirim

A Suzantur, transportadora de São Paulo que arrendou as linhas da Itapemirim no fim de 2022, após a viação ter a falência decreta pela Justiça paulista, trouxe de volta a marca e lançou, ainda, um ônibus comemorativo aos 70 anos da empresa criada no Espírito Santo. Confira detalhes no vídeo:
Itapemirim volta a operar em Cachoeiro, mas não consegue usar rodoviária

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