Aposentados e pensionistas

IPAJM: sem recadastramento, 2 mil segurados têm pagamento suspenso

Aposentados e pensionistas do Estado não realizaram atualização de registro. Para benefício ser restabelecido, é preciso fazer procedimento

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 18:38 - Atualizado há 6 anos

IPAJM, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Mais de dois mil segurados do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), entre aposentados e pensionistas, tiveram o pagamento suspenso porque não realizaram o recadastramento obrigatório deste ano. A lista tem nomes iniciados de N a Z. O registro envolve cerca de 40 mil beneficiários que fazem parte dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas.

Para o benefício ser restabelecido, de acordo com edital publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (14), a pessoa deve fazer as duas etapas do registro: prova de vida, comparecendo a uma das agências do Banestes, e a atualização de dados cadastrais na página www.ipajm.es.gov.br.

Caso o segurado se recadastre até o próximo dia 27 será restabelecido o pagamento em folha suplementar de 11 de novembro. Já efetuando a regularização a partir do dia 28 de outubro, o pagamento somente entrará na folha do mês subsequente à regularização.

A lista dos que tiveram o pagamento suspenso pode ser conferida no site do IPAJM.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para se recadastrar, o beneficiário deve comparecer a uma das agências do Banestes munido de documento de identificação com foto como: carteira de identidade (RG) ou de habilitação (CNH) e número funcional. Após o término do procedimento, a pessoa recebe um comprovante entregue pelo atendente do banco.

Para fazer a atualização de dados cadastrais, basta acessar o site www.ipajm.es.gov.br e entrar no banner intitulado "Recadastramento 2019". Ao final desse processo será emitido recibo para atestar a conclusão da atualização.

Os aposentados e pensionistas que residem em outro Estado ou país, ou que não podem se locomover a uma agência do Banestes para fazer a prova de vida, ou são incapazes, entre outros casos específicos, devem acessar o site e clicar no mesmo banner para saber como devem se recadastrar. Outra opção é entrar em contato com o atendimento do IPAJM nos números (27) 3201-3180 e 0800-2836640, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

