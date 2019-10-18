Home
Internacionalização do Aeroporto de Vitória sai até novembro, diz secretário

A garantia é do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann

Fernanda Queiroz

Editora da CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 13:28

 - Atualizado há 6 anos

Fachada do Aeroporto de Vitória-ES Crédito: Ricardo Medeiros

A internacionalização do Aeroporto de Vitória deve acontecer até novembro deste ano, segundo estimativa do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann. Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (18), o secretário garantiu que a única documentação que falta ser liberada é um ato declaratório específico por parte da Receita Federal, o que deve ocorrer até o final deste mês de outubro.

00:00 / 13:33
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronei Glanzmann - 18-10-19

Após a confirmação da internacionalização do aeroporto para passageiros, a empresa Gol deverá dar início às vendas dos bilhetes do voo de Vitória para Buenos Aires.

