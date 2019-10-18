Nova promessa

Internacionalização do Aeroporto de Vitória sai até novembro, diz secretário

A garantia é do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann

A internacionalização do Aeroporto de Vitória deve acontecer até novembro deste ano, segundo estimativa do Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann. Em entrevista à Rádio CBN Vitória nesta sexta-feira (18), o secretário garantiu que a única documentação que falta ser liberada é um ato declaratório específico por parte da Receita Federal, o que deve ocorrer até o final deste mês de outubro.