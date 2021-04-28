Agência do INSS em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. INSS vai pagar parcela do 13° para 586 mil aposentados no ES em maio

Na ocasião, o secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que será paga no final de maio a primeira de duas parcelas do décimo 13º dos aposentados e pensionistas.

A Gazeta, a antecipação beneficia 31 milhões de aposentados e pensionistas do INSS em todo o país, dentre os quais, 586 mil no Como já mostrou, a antecipação beneficia 31 milhões de aposentados e pensionistas do INSS em todo o país, dentre os quais, 586 mil no Espírito Santo

Pagar o 13º mais cedo que o habitual elevaria essa proporção. Com a sanção do Orçamento, porém, essa trava cai.

O governo antes queria iniciar os pagamentos em abril, no entanto, a demora na sanção do Orçamento - até que fosse costurado um acordo com o Congresso - também empurrou a data de pagamento do benefício.

Nesta quarta, Guedes lembrou ainda os quase R$ 10 bilhões liberados para a renovação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) . "Estamos renovando agora antes que a economia comece a perder empregos. Muita gente disse que o programa demorou um pouco, mas precisávamos das aprovações necessárias para a liberação", completou.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou na terça-feira (27), duas Medidas Provisórias que reúnem o conjunto de medidas trabalhistas para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia de covid-19, incluindo a nova rodada do programa que permite redução de jornada e salários ou suspensão de contratos por mais quatro meses.

O programa terá os mesmos moldes de 2020, com acordos para redução proporcional de jornada e salário em 25%, 50% ou 70%, ou suspensão total do contrato. Projeções recentes apontam potencial de 4,798 milhões de acordos. O crédito extraordinário para bancar a medida é de R$ 9,98 bilhões.

De acordo com o ministério, 3,152 milhões de trabalhadores seguiam com garantia do emprego em março graças às adesões ao BEm em 2020. Para cada mês de suspensão ou redução de jornada, o trabalhador tem o mesmo período de proteção à sua vaga.

O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo 184.140 carteiras assinadas em março, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado dos três primeiros meses de 2021, o saldo é positivo em 837.074 vagas.

"Podemos ter perda de empregos no próximo mês, mas já estaremos com BEm a pleno vapor" afirmou Bianco. "O novo BEm tem exatamente o mesmo formato do anterior, mesmas regras. Com BEm, economizamos com pagamento de seguro-desemprego", disse.