Inscrições abertas para competição de negócios e tecnologia para jovens

Desafio Liga Jovem, do Sebrae, tem como objetivo incentivar alunos de todo o país a desenvolverem soluções inovadoras para problemas das suas escolas ou comunidades, com o uso da tecnologia

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:42

Desafio Liga Jovem tem participação de jovens de todos os Estados brasileiros Crédito: Divulgação

Já estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Desafio Liga Jovem (DLJ), uma competição de empreendedorismo e tecnologia voltada para estudantes dos ensinos fundamental (8º e 9º anos), médio, técnico, profissionalizante, EJA (Educação de Jovens Adultos) e superior, tanto de escolas públicas quanto privadas. >

O objetivo do Sebrae é incentivar alunos de todo o país a desenvolverem soluções inovadoras para problemas das suas escolas ou comunidades, com o uso da tecnologia.>

Pela primeira vez, a competição terá todos os Estados brasileiros representados na grande final, totalizando 405 alunos e 81 professores. Do Espírito Santo, serão três equipes classificadas para disputar presencialmente a etapa nacional, prevista para novembro e dezembro. >

O lançamento no Espírito Santo ocorre na próxima segunda-feira (16), às 13h, na sede do Sebrae/ES, que fica na Enseada do Suá, em Vitória. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, no site www.desafioligajovem.com.br.>

“Em todas as edições tivemos equipes capixabas participando. É uma oportunidade de ouro para que nossos jovens explorem o potencial criativo, aprendam na prática o que é inovar e vivenciem o empreendedorismo como ferramenta de transformação social”, destaca a gestora de Educação Empreendedora do Sebrae/ES, Jussara Pancieri.>

De acordo com informações do Sebrae, ao longo do desafio, os participantes vivenciam etapas de capacitação com certificado de 30 horas, oficinas on-line, missões de engajamento e apresentação de vídeo-pitch. >

Além disso, as equipes que se destacarem nas etapas estaduais ganham vales de R$ 500 por participante e viajam para disputar a etapa nacional, em local a ser confirmado. >

Os vencedores de cada categoria da grande final receberão como prêmio uma viagem internacional de até 10 dias com tudo pago, prevista para 2026. Os segundos e terceiros colocados terão como premiação notebooks e celulares, respectivamente, além de certificados de honra ao mérito.>

Na última edição, a Equipe Pocar, composta por estudantes de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), foi a campeã da etapa estadual. Desde o início do desafio, mais de 74 mil estudantes participaram das atividades em todo o Brasil, com mais de 3.800 projetos de inovação social apresentados e 43% dos municípios brasileiros impactados.>

“A escola ou universidade que queira realizar uma mobilização para a participação dos alunos e professores é só solicitar que a gente vai até o local. O Sebrae/ES faz uma campanha de mobilização mais completa para ajudar essas instituições. Além disso, também podem indicar algum professor ou gestor que queira se capacitar para ser um multiplicador dentro do ambiente escolar”, explica Jussara Pancieri.>

ETAPAS DA 3ª EDIÇÃO DO DESAFIO LIGA JOVEM>

23 de maio a 30 de junho : Inscrições

: Inscrições A partir de junho : Mobilização de equipes - missões de engajamento on-line e offline, valendo premiações fora da competição principal.

: Mobilização de equipes - missões de engajamento on-line e offline, valendo premiações fora da competição principal. Junho a agosto : Etapa de Capacitação

: Etapa de Capacitação Agosto : Envio do vídeo-pitch de até 5 minutos, apresentando o projeto.

: Envio do vídeo-pitch de até 5 minutos, apresentando o projeto. Setembro e outubro : Etapa Estadual - apresentação on-line para uma banca de jurados.

: Etapa Estadual - apresentação on-line para uma banca de jurados. Novembro e dezembro : Etapa Nacional - apresentação presencial em uma viagem nacional.

: Etapa Nacional - apresentação presencial em uma viagem nacional. 2026: Missão Internacional >

PREMIAÇÃO>

Etapas Estaduais: as equipes classificadas para a etapa nacional ganharão vales de R$ 500 por pessoa e a viagem para a etapa nacional. São contemplados com os prêmios todos os estudantes e os respectivos professores orientadores.>

Etapa Nacional Presencial: os 3 representantes de cada Estado irão participar de uma imersão em uma capital de inovação, com tudo pago. >

VENCEDORES DA GRANDE FINAL>

1º Lugar (de cada categoria): ganha uma viagem internacional, com tudo pago. Trata-se de uma experiência de até 10 dias, em 2026, que envolve imersão em espaços de inovação, passeios turísticos e culturais, conferências e exposições, além de oportunidades de negócios.>

2º Lugar (de cada categoria): alunos e professores orientadores de cada categoria ganham notebooks.>

3º Lugar (de cada categoria): alunos e professores orientadores de cada categoria ganham smartphones.>

Honra ao mérito: alunos e professores orientadores de cada categoria ganham smartphones e o certificado de honra ao mérito.>

