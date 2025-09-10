Em Jardim Camburi

Hotel Canto do Sol começa a ser cercado para obra de condomínio em Vitória

Construtora vai instalar tapumes em torno do terreno onde será erguido um residencial de luxo, cujo lançamento está previsto para o ano que vem

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:42

Hotel Canto do Sol é cercado por tapumes antes de obra de condomínio Crédito: Ricardo Medeiros

A área em torno do Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, Vitória, começou a ser cercada com tapumes pela construtora que adquiriu o terreno de 11.125 metros quadrados. No local, será erguido um condomínio residencial de luxo. O lançamento está previsto para o ano que vem.

A troca da cerca que protegia o hotel teve início há cerca de 15 dias. De acordo com a Mivita Construtora, proprietária do terreno, serão instalados tapumes com o nome da empresa em volta de todo o espaço, situado entre as avenidas Dante Micheline e Norte Sul e a Rua Carlos Martins. Nesta quarta-feira (10), operários atuavam na colocação de estacas de madeira na parte da frente do antigo hotel, que permanecia sem cercamento desde que o empreendimento havia sido fechado, em 2015.

Para a construção do novo condomínio residencial, que deve ter torres residenciais com apartamentos de 170 a 200 m², além de um complexo de lojas, os 13 andares do antigo hotel vão passar por um processo de demolição mecanizada, sem a necessidade de implosão. O trabalho teria início este ano, mas precisou ser adiado enquanto são realizados outros trâmites relacionados ao projeto. Ainda não há nova previsão de data para o início dessa etapa da obra.

Estrutura montada para a colocação de tapumes no entorno do hotel Crédito: Ricardo Medeiros

“A demolição não oferece risco de danos à estrutura de prédios vizinhos. Será aplicada com todos os mecanismos de controle recomendados, como o enclausuramento do prédio e o uso de aspersores de água, evitando queda de materiais e excesso de poeira”, disse Renan Machado, diretor de obras da Mivita, em março de 2024, quando a construtora confirmou o andamento do projeto à reportagem de A Gazeta.

O Hotel Canto do Sol

Inaugurado em 1983 como Hotel Porto do Sol, o empreendimento, que contava com uma área de 26 mil metros quadrados de frente para o mar de Jardim Camburi, esteve entre os mais badalados do setor hoteleiro do Espírito Santo, nas décadas de 1980 e 1990.

Em 1999, o hotel foi vendido e adotou o nome de Canto do Sol. Nos anos seguintes, o estabelecimento passou a enfrentar a concorrência de outras unidades hoteleiras inauguradas em Vitória.

Em 2009, cerca de 15 mil metros quadrados do terreno onde ficava a área de lazer do hotel foram negociados para dar lugar a um condomínio residencial com cinco torres.

