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Norte do ES

Governo do ES autoriza edital para pavimentação de estrada em Regência

A obra será  no trecho da rodovia ES 010 entre Vila do Riacho, em Aracruz e Regência, em Linhares. A região é uma das mais acessadas do litoral norte do Espírito Santo

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:43

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:43

Estado autoriza edital para pavimentação da estrada entre Vila do Riacho a Regência
Estado autoriza edital para pavimentação da estrada entre Vila do Riacho a Regência Crédito: DER-ES/ Divulgação
Desejo antigo de moradores da região, a obra de pavimentação do trecho da rodovia ES 010 entre Vila do Riacho, em Aracruz e Regência, em Linhares, está mais perto de sair do papel. Na manhã desta sexta-feira (05), o Governo do Estado autorizou a publicação do edital para o serviço. A região é uma das mais acessadas do litoral norte do Espírito Santo, e a obra pode beneficiar o acesso aos destinos turísticos da região e o escoamento da produção agrícola. 
O trecho que será executado tem 34 quilômetros e será contemplado com pista simples, tratamento de segurança com sinalização, travessia de pedestres e redutores de velocidade nas localidades urbanas, faixa multiuso, além da construção de baias e abrigos para pontos de ônibus. A obra inclui também a construção de três pontes sobre o Rio Comboios, Córrego Quartel e afluente do Córrego Quartel. O investimento será de R$ 95 milhões e o prazo para execução dos serviços é de 18 meses.

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Segundo o Governo do Estado, os serviços serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) com recursos oriundos da Fundação Renova, como forma de compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.

RECURSOS DA FUNDAÇÃO RENOVA

A Fundação Renova, no ano passado, aprovou repasse de R$ 600 milhões para obras na saúde e infraestrutura em municípios da bacia do Rio Doce, atingidos pelo desastre ambiental. A iniciativa envolve os governos do Espírito Santo e de Minas Gerais. No Espírito Santo, serão destinados R$ 365 milhões para a execução de três trechos rodoviários na foz do Rio Doce: ES-010, entre Vila do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR-101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e Povoação.
Os locais foram atingidos pelo desastre ocorrido em novembro de 2015, afetando diretamente a vida dos moradores. “A população desses locais foi muito prejudicada, a exemplo dos pescadores e de quem vive do turismo. Todos sofreram muito, por isso vamos compensá-los com obras que possam trazer o desenvolvimento e oportunidades novamente para esses locais”, garantiu Casagrande.

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