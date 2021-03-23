Google lança curso on-line e gratuito para capacitar empreendedores

Google traz curso on-line e gratuito com foco em negócios Crédito: Folhapress

A tecnologia se mostrou uma grande aliada dos donos de pequenos negócios durante a pandemia de Covid-19 , que chega a uma terceira onda de casos no país. Diante desse cenário, o Google lançou nesta terça-feira (23) um novo programa de capacitação gratuito sobre marketing digital para ajudar pequenos e médios empreendedores a lidar com o meio digital.

Batizada de “Jornada Cresça com o Google”, a capacitação é on-line e gratuita. O programa disponibilizará treinamentos sobre estratégias de marca, modelos de negócios, como construir uma presença on-line com o uso de ferramentas gratuitas do Google e maneiras de engajar sua base de clientes e aumentar as vendas.

“Com a pandemia, o e-commerce ganhou ainda mais relevância. Nesse cenário, garantir que sua pequena empresa tenha presença online é fundamental. A tecnologia tem que ser vista como uma aliada, ajudando o empreendedor a se manter conectado com seus clientes, aumentando suas vendas e gerando visibilidade para sua marca”, afirmou Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil.

As inscrições são feitas através do site do projeto de forma simples e rápida. A jornada para pequenas empresas se divide em três etapas e inclui treinamentos e apresentações de cases de sucesso.

A programação da jornada inclui 18 videoaulas apresentadas por profissionais do Google, além de palestrantes especialistas. Vale lembrar que todos os conteúdos ficarão disponíveis de graça para que todos possam consultá-los no futuro.

“Muitas empresas estão passando por um processo de transformação digital na pandemia. Mas a transformação digital não é só migrar seu negócio do mundo físico para o digital. É uma jornada que envolve planejamento, construção de presença online e, por fim, aumento de eficiência, vendas e receita. Ao longo desses três dias, vamos conectar pessoas do Brasil todo ao conjunto de conhecimento, ferramentas e experiências envolvidas nessas três etapas”, disse Susana Ayarza

O conteúdo está disponível on-line a partir desta terça e até quinta-feira (25), e também sob demanda a todos os inscritos após o período. Confira a programação completa:

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