Google lança curso on-line e gratuito para capacitar empreendedores

A tecnologia se mostrou uma grande aliada dos donos de pequenos negócios durante a pandemia de Covid-19, que chega a uma terceira onda de casos no país. Diante desse cenário, o Google lançou nesta terça-feira (23) um novo programa de capacitação gratuito sobre marketing digital para ajudar pequenos e médios empreendedores a lidar com o meio digital.
Batizada de “Jornada Cresça com o Google”, a capacitação é on-line e gratuita. O programa disponibilizará treinamentos sobre estratégias de marca, modelos de negócios, como construir uma presença on-line com o uso de ferramentas gratuitas do Google e maneiras de engajar sua base de clientes e aumentar as vendas.
“Com a pandemia, o e-commerce ganhou ainda mais relevância. Nesse cenário, garantir que sua pequena empresa tenha presença online é fundamental. A tecnologia tem que ser vista como uma aliada, ajudando o empreendedor a se manter conectado com seus clientes, aumentando suas vendas e gerando visibilidade para sua marca”, afirmou Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil.
As inscrições são feitas através do site do projeto de forma simples e rápida. A jornada para pequenas empresas se divide em três etapas e inclui treinamentos e apresentações de cases de sucesso.
A programação da jornada inclui 18 videoaulas apresentadas por profissionais do Google, além de palestrantes especialistas. Vale lembrar que todos os conteúdos ficarão disponíveis de graça para que todos possam consultá-los no futuro.
“Muitas empresas estão passando por um processo de transformação digital na pandemia. Mas a transformação digital não é só migrar seu negócio do mundo físico para o digital. É uma jornada que envolve planejamento, construção de presença online e, por fim, aumento de eficiência, vendas e receita. Ao longo desses três dias, vamos conectar pessoas do Brasil todo ao conjunto de conhecimento, ferramentas e experiências envolvidas nessas três etapas”, disse Susana Ayarza
O conteúdo está disponível on-line a partir desta terça e até quinta-feira (25), e também sob demanda a todos os inscritos após o período. Confira a programação completa:
- 23 de março - Prepare seu negócio para o digital
- Oportunidades do mundo on-line para 2021
- Tire a sua ideia do papel e comece um negócio do zero
- Construa um modelo de negócio de sucesso
- Defina o público-alvo e a persona
- Precifique melhor seus produtos e serviços
- Crie uma identidade de marca poderosa
- 24 de março - Construa sua presença on-line
- A transformação dos negócios
- Primeiros passos do seu negócio on-line
- Crie sua presença on-line gratuita com o Google
- Deixe sua empresa mais atraente e se conecte com seus clientes on-line
- Conheça as necessidades do seu público
- Construa sua marca também no YouTube
- 25 de março - Conquiste novos clientes e aumente suas vendas
- Entendendo os Mecanismos de Busca
- Construa sua primeira campanha no Google Ads
- Aumente suas vendas on-line com Google Shopping
- Análise de Métricas e Dados
- Caso de Sucesso - Empresa que vende Produtos
- Caso de Sucesso - Empresa que oferece Serviços
- Caso de Sucesso - Empresa que busca Leads