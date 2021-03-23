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Ajuda na pandemia

Google lança curso on-line e gratuito para capacitar empreendedores

Capacitação sobre marketing digital é voltada para donos de pequenos e médios negócios. Objetivo é ajudar empresas a lidar com o meio digital para aumentar as vendas diante da pandemia

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:16

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

23 mar 2021 às 18:16
Google entrou com recurso junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de revogar ordem judicial
Google traz curso on-line e gratuito com foco em negócios Crédito: Folhapress
A tecnologia se mostrou uma grande aliada dos donos de pequenos negócios durante a pandemia de Covid-19, que chega a uma terceira onda de casos no país. Diante desse cenário, o Google lançou nesta terça-feira (23) um novo programa de capacitação gratuito sobre marketing digital para ajudar pequenos e médios empreendedores a lidar com o meio digital.
Batizada de “Jornada Cresça com o Google”, a capacitação é on-line e gratuita. O programa disponibilizará treinamentos sobre estratégias de marca, modelos de negócios, como construir uma presença on-line com o uso de ferramentas gratuitas do Google e maneiras de engajar sua base de clientes e aumentar as vendas.

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“Com a pandemia, o e-commerce ganhou ainda mais relevância. Nesse cenário, garantir que sua pequena empresa tenha presença online é fundamental. A tecnologia tem que ser vista como uma aliada, ajudando o empreendedor a se manter conectado com seus clientes, aumentando suas vendas e gerando visibilidade para sua marca”, afirmou Susana Ayarza, diretora de Marketing do Google Brasil.
As inscrições são feitas através do site do projeto de forma simples e rápida. A jornada para pequenas empresas se divide em três etapas e inclui treinamentos e apresentações de cases de sucesso.
A programação da jornada inclui 18 videoaulas apresentadas por profissionais do Google, além de palestrantes especialistas. Vale lembrar que todos os conteúdos ficarão disponíveis de graça para que todos possam consultá-los no futuro.
“Muitas empresas estão passando por um processo de transformação digital na pandemia. Mas a transformação digital não é só migrar seu negócio do mundo físico para o digital. É uma jornada que envolve planejamento, construção de presença online e, por fim, aumento de eficiência, vendas e receita. Ao longo desses três dias, vamos conectar pessoas do Brasil todo ao conjunto de conhecimento, ferramentas e experiências envolvidas nessas três etapas”, disse Susana Ayarza

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O conteúdo está disponível on-line a partir desta terça e até quinta-feira (25), e também sob demanda a todos os inscritos após o período. Confira a programação completa:
  • 23 de março - Prepare seu negócio para o digital
  • Oportunidades do mundo on-line para 2021
  • Tire a sua ideia do papel e comece um negócio do zero
  • Construa um modelo de negócio de sucesso
  • Defina o público-alvo e a persona
  • Precifique melhor seus produtos e serviços
  • Crie uma identidade de marca poderosa
  • 24 de março - Construa sua presença on-line
  • A transformação dos negócios
  • Primeiros passos do seu negócio on-line
  • Crie sua presença on-line gratuita com o Google
  • Deixe sua empresa mais atraente e se conecte com seus clientes on-line
  • Conheça as necessidades do seu público
  • Construa sua marca também no YouTube
  • 25 de março - Conquiste novos clientes e aumente suas vendas
  • Entendendo os Mecanismos de Busca
  • Construa sua primeira campanha no Google Ads
  • Aumente suas vendas on-line com Google Shopping
  • Análise de Métricas e Dados
  • Caso de Sucesso - Empresa que vende Produtos
  • Caso de Sucesso - Empresa que oferece Serviços 
  • Caso de Sucesso - Empresa que busca Leads

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