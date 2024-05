No Sul do Estado

Gigante europeia assina contrato para construir estaleiro no Porto Central

Memorando de Entendimentos foi fechado nesta segunda (27) com a M.A.R.S. Europe A/S, especializada em projetos complexos e reciclagem de navios

Com previsão de iniciar obras até o fim do ano, o Porto Central, em Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo, assinou acordo com uma empresa europeia para a implantação de um estaleiro no empreendimento.