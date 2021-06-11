Funcionário público morre trabalhando em obra de esgoto em Colatina

Funcionário público morre trabalhando em obra no esgoto Colatina Crédito: Divulgação

funcionário público de 50 anos morreu na manhã desta sexta-feira (11) enquanto fazia a manutenção na rede de coleta de esgoto em Ummorreu na manhã desta sexta-feira (11) enquanto fazia a manutenção na rede de coleta de esgoto em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Renato Lyra Falcão era servidor público do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) e passou mal quando parte do buraco começou a ceder.

De acordo com testemunhas, ele estava dentro do buraco com uma sonda, procurando o ponto em que a rede de esgoto estava entupida no bairro São Braz. No momento em que fazia o serviço, parte da terra na lateral da obra começou a ceder.

Ainda segundo o relato, o trabalhador tentou sair do buraco, mas ficou soterrado até a altura do joelho. As pessoas que estavam próximas do local disseram que ele levou um susto e que depois começou a passar mal.

O professor de karatê Edilson José Spalenza mora perto do local onde o caso aconteceu e até tentou socorrer o trabalhador. "Eu tenho curso de primeiros socorros, até pedi para um rapaz fazer massagem cardíaca nele, mas pela minha experiência eu vi que ele poderia ter enfartado”, relatou.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local constataram que o trabalhador estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), onde a causa da morte será apurada.

Por nota, o Sanear afirmou que profundamente o incidente e já está prestando toda a solidariedade e apoio à família do servidor. “A coordenadoria do sanear está no bairro São Braz e acompanha o trabalho de perícia, que irá confirmar as causas do óbito”, escreveu.