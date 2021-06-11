Funcionário público morre trabalhando em obra de esgoto em Colatina

Um funcionário público de 50 anos morreu na manhã desta sexta-feira (11) enquanto fazia a manutenção na rede de coleta de esgoto em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Renato Lyra Falcão era servidor público do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) e passou mal quando parte do buraco começou a ceder.
De acordo com testemunhas, ele estava dentro do buraco com uma sonda, procurando o ponto em que a rede de esgoto estava entupida no bairro São Braz. No momento em que fazia o serviço, parte da terra na lateral da obra começou a ceder.
Ainda segundo o relato, o trabalhador tentou sair do buraco, mas ficou soterrado até a altura do joelho. As pessoas que estavam próximas do local disseram que ele levou um susto e que depois começou a passar mal.
O professor de karatê Edilson José Spalenza mora perto do local onde o caso aconteceu e até tentou socorrer o trabalhador. "Eu tenho curso de primeiros socorros, até pedi para um rapaz fazer massagem cardíaca nele, mas pela minha experiência eu vi que ele poderia ter enfartado”, relatou.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local constataram que o trabalhador estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), onde a causa da morte será apurada.
Por nota, o Sanear afirmou que profundamente o incidente e já está prestando toda a solidariedade e apoio à família do servidor. “A coordenadoria do sanear está no bairro São Braz e acompanha o trabalho de perícia, que irá confirmar as causas do óbito”, escreveu.
* Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste