Falha de sinal: Vitória terá mapa de reclamações e Vivo pode ser multada

Falta de sinal da Vivo no telefone de morador da Grande São Pedro Crédito: Leitor A Gazeta

A ideia, segundo a gerente do Procon de Vitória, Raquel Vionet, é mapear essas regiões com mais reclamações de falhas de sinal para cobrar da operadora soluções para os problemas apontados pelos usuários.

"Agendamos uma reunião, que vai acontecer ao longo desta semana, com a gerência de atendimento e também com toda a equipe técnica da Vivo, para podermos compreender o que está acontecendo na região da Grande São Pedro, o que acontece no município de Vitória, e exigir deles um plano de trabalho para tentarmos não apenas mitigar essa instabilidade, mas fazer com que ela não retorne", explicou.

Segundo Raquel, em abril deste ano as reclamações relacionadas ao sinal da Vivo na Capital correspondiam a 50% de todas as queixas contra a operadora em Vitória. " Entramos em contato com a empresa e fizemos toda uma tratativa para entender o que estava acontecendo e tentar fazer com que esses números se reduzissem", contou Raquel.

A gerente do Procon de Vitória afirmou que, primeiramente, será feita essa reunião para que o órgão compreenda o que está acontecendo e para que a Vivo apresente um plano de trabalho para que o problema seja sanado. "", disse ela.

"Próximo passo: se isso não der certo (sem solução da Vivo), aí podemos pensar na aplicação de uma multa coletiva (para a operadora), que pode variar de R$ 900 a R$ 13 milhões" Raquel Vionet - Gerente do Procon de Vitória

Raquel explicou que a penalidade pode ser aplicada à Vivo caso a empresa não consiga reestabelecer o sinal e manter os serviços de telefonia e internet estáveis. O valor da multa também depende da conduta da empresa e da reincidência do problema.

Uma possível ação coletiva, no entanto, não irá impedir que as ações individuais contra a operadora continuem. "Isso não significa que nós vamos suspender os processos administrativos que já estão abertos, suspender as reclamações que já foram feitas do início do ano até agora e não encaminhar multas. Nós vamos dar continuidade a todo trabalho que vem sendo feito na esfera administrativa", esclareceu a gerente do Procon de Vitória.

Instabilidade pode ter a ver com roubo de fios

De acordo com Raquel, entre os motivos dados pela operadora para instabilidade no sinal está o roubo de fios de cobre. A operadora Vivo foi procurada pela reportagem e questionada sobre o plano de trabalho que pretende apresentar e sobre quais as razões dos problemas com o sinal.

Fazer a reclamação é fundamental

A gerente do Procon de Vitória também orientou que as pessoas registrem suas reclamações no órgão. Os registros vão ajudar que o órgão faça um mapeamento das áreas com maior incidência do problema. "Muitas vezes as pessoas desistem e apenas trocam de operadora, por achar que não vai dar em nada. Precisamos que essas reclamações cheguem para que a gente possa, inclusive, fazer um mapeamento dessas regiões e apresentar em dados reais dados, que coincidem com a realidade fática", explicou.

O Procon de Vitória fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, 2.544, 1º piso, bloco A, no bairro Itararé, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Além disso, consumidores também podem fazer o registro no Procon On-line, clicando aqui

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